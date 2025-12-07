為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投7旬翁連撞3車擊落2騎士 熱心民眾擋車防肇逃

    2025/12/07 16:34 記者陳鳳麗／南投報導
    陳姓老翁開車撞到微型電動車，路人跑過馬路（紅圈處）到對向的消防分隊求援，白色轎車則擋住老翁的車，不讓他跑掉。（南投警方提供）

    陳姓老翁開車撞到微型電動車，路人跑過馬路（紅圈處）到對向的消防分隊求援，白色轎車則擋住老翁的車，不讓他跑掉。（南投警方提供）

    7旬陳姓老翁中午開車行經南投市南崗二路，先擦撞1部汽車，下一路口再撞擊機車，騎士被撞飛，陳翁繼續開到民族路口，撞上微型電動車，致69歲李姓騎士倒地不起，見義勇為行人跑到對向消防分隊求援，另有熱心民眾開車擋住陳翁的車，陳翁未酒駕但拒下車，肇事原因由警方釐清中。

    71歲陳姓老翁中午12時多，開車由北往南、行經南投市南崗二路，在南崗二路、祖祠路口，先擦撞1部停放在路旁的轎車，沒有停車查看又繼續往前開；在下一個路口，即南崗二路、南陽路口，直直撞上前方由19歲鄭姓男子騎乘的機車，鄭姓騎士摔飛倒地，機車繼續往前，騎士身上有多處擦挫傷。

    陳姓老翁撞到機車後仍未停車，繼續往前開，到南崗二路、民族路口再撞上由69歲李姓男子騎乘的微型電動車，李姓男子摔落、倒地不起，剛好有路人經過，見他無回應，立即穿越大馬路，到對向的南投消防分隊求援，請救護人車趕緊來救援，李姓騎士腦部受傷，已送醫救治。

    陳姓老翁連撞3車後，見微電車騎士倒地後沒有再開、但也沒有下車查看，後方有部白色轎車火速插到老翁車子前方，並要老翁下車，但老翁拒不下車，直到警方獲報到場後才將他拉下車。

    陳姓老翁酒測值為零，究竟為何連撞3車又拒下車，老翁是否身體有恙或有其他因素，其肇事原因正由警方釐清中。

    陳姓老翁開車直直撞上鄭姓男子騎乘的機車。（南投警方提供）

    陳姓老翁開車直直撞上鄭姓男子騎乘的機車。（南投警方提供）

    鄭姓騎士摔落，機車繼續往前。（南投警方提供）

    鄭姓騎士摔落，機車繼續往前。（南投警方提供）

    熱門推播