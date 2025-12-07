為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    行使職權移轉》清潔隊員私自帶回沙發 士檢曾以竊盜取代貪污起訴

    2025/12/07 15:35 記者陳彩玲／台北專題報導
    士林地檢署依貪污罪起訴黃姓清潔隊員回收32元電鍋案，引起譁然，但士檢曾有不同見解，2021年間以竊盜罪起訴陳姓清潔隊員。（資料照）

    士林地檢署依貪污罪起訴黃姓清潔隊員回收32元電鍋案，引起譁然，但士檢曾有不同見解，2021年間以竊盜罪起訴陳姓清潔隊員。（資料照）

    士林地檢署依貪污罪起訴黃姓清潔隊員回收32元電鍋案，引起譁然。據了解，士檢2021年也遇到類似案件，1名陳姓清潔隊員將廢棄沙發，從隊上倉庫私自帶回送給女兒、女婿，但檢察官詳查沙發並非被告職務上所持有、管理之物，不構成貪污，而是以竊盜罪嫌起訴，後來法院認可此見解，判處4月徒刑、緩刑2年定讞，清潔員未遭褫奪公權。

    全案發生在2018年11月間，陳女於台北市政府環保局某清潔分隊擔任副領班，負責清掃、資源回收等工作，當時有民眾通報，請清潔隊協助回收1組價值3000元的3人座沙發、坐跨腳墊，原本清潔隊載回後運至分隊內使用，但因尺寸過大不合用，又被放進倉庫，而陳女竟於假日將沙發私自帶回，並送至女婿家中，遭廉政署依涉犯貪污罪移送法辦。

    據了解，全案經歷過許多曲折，原本承辦的檢察官堅持以貪污罪起訴陳女，但時任檢察長相當重視廉政署過去「微罪不舉」的偵辦手法，金額小的案件盡量用行政懲處，不要拉到刑事責任，因此行使職權將清潔員私自帶回沙發案件移轉給主任檢察官，要求再詳查實務上是否有其他見解。

    後來，主任檢察官查了許多判例，並傳喚清潔隊其他隊員，釐清沙發最終被放進的倉庫，並非由陳女負責管理，因此認定，陳女並未與沙發有支配關係，難認屬職務上持有之物，依公務員假借職務上機會犯竊盜罪起訴。最終法官也認可此見解，判處4月徒刑、緩刑2年定讞。

    法界人士指出，該案以竊盜罪起訴、判決，讓清潔員不用面臨褫奪公權問題，至於外界議論，公務員要守規矩，是該重視的議題，但屬內部懲處問題，內部應制訂應有的制度，若有清潔員違規私自帶走回收物，應走行政流程懲處。

    相關新聞請見︰

    桃園清潔隊員帶走辦公椅無罪 法院認定「無主廢棄物」

    清潔隊員是否職務上持有？法界籲：勿過度擴張貪污罪

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播