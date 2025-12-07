行使職權移轉》清潔隊員私自帶回沙發 士檢曾以竊盜取代貪污起訴

士林地檢署依貪污罪起訴黃姓清潔隊員回收32元電鍋案，引起譁然，但士檢曾有不同見解，2021年間以竊盜罪起訴陳姓清潔隊員。（資料照）

士林地檢署依貪污罪起訴黃姓清潔隊員回收32元電鍋案，引起譁然。據了解，士檢2021年也遇到類似案件，1名陳姓清潔隊員將廢棄沙發，從隊上倉庫私自帶回送給女兒、女婿，但檢察官詳查沙發並非被告職務上所持有、管理之物，不構成貪污，而是以竊盜罪嫌起訴，後來法院認可此見解，判處4月徒刑、緩刑2年定讞，清潔員未遭褫奪公權。

全案發生在2018年11月間，陳女於台北市政府環保局某清潔分隊擔任副領班，負責清掃、資源回收等工作，當時有民眾通報，請清潔隊協助回收1組價值3000元的3人座沙發、坐跨腳墊，原本清潔隊載回後運至分隊內使用，但因尺寸過大不合用，又被放進倉庫，而陳女竟於假日將沙發私自帶回，並送至女婿家中，遭廉政署依涉犯貪污罪移送法辦。

請繼續往下閱讀...

據了解，全案經歷過許多曲折，原本承辦的檢察官堅持以貪污罪起訴陳女，但時任檢察長相當重視廉政署過去「微罪不舉」的偵辦手法，金額小的案件盡量用行政懲處，不要拉到刑事責任，因此行使職權將清潔員私自帶回沙發案件移轉給主任檢察官，要求再詳查實務上是否有其他見解。

後來，主任檢察官查了許多判例，並傳喚清潔隊其他隊員，釐清沙發最終被放進的倉庫，並非由陳女負責管理，因此認定，陳女並未與沙發有支配關係，難認屬職務上持有之物，依公務員假借職務上機會犯竊盜罪起訴。最終法官也認可此見解，判處4月徒刑、緩刑2年定讞。

法界人士指出，該案以竊盜罪起訴、判決，讓清潔員不用面臨褫奪公權問題，至於外界議論，公務員要守規矩，是該重視的議題，但屬內部懲處問題，內部應制訂應有的制度，若有清潔員違規私自帶走回收物，應走行政流程懲處。

