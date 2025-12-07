桃園清潔隊員帶走辦公椅無罪 法院認定「無主廢棄物」

法官認定，楊姓清潔員帶回自用的黑色辦公椅，是無主的廢棄物，諭知無罪。（資料照）

隸屬縣市政府的清潔隊員，私自帶走資源回收物的案例層出不窮，其中桃園有1起案件獲判無罪。一、二審法官均認定，楊姓清潔隊員帶回自用的黑色辦公椅，是無主的廢棄物，並函詢桃園市政府，經環保局認可該物為大型垃圾、不可回收廢棄物，楊男行為未導致市府短收權利金，也無侵占行為，諭知無罪。

檢方起訴指出，楊男於桃園市環境清潔稽查大隊某區中隊清潔隊任職逾20年，負責資源回收車駕駛工作，2020年3月12日上午9時許，他駕駛回收車途中，見路邊有棄置辦公椅，遂將椅子搬上回收車，再載回家中自用，由於該椅屬「可回收之廢棄物」，楊男涉犯貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪。

請繼續往下閱讀...

法官審理時認為，全案首要審究者是黑色辦公椅所有權的歸屬，依被告所述的發現過程、地點，以及區中隊辦理各里清運家具登記表，並未有民眾通報清除該椅，足以認定為「無主廢棄物」，且依被告所述，「黑色辦公椅屬於廢棄物，公司不會收」，也可認楊男是出於自己所有意思而予以占有，即為被告取得所有權，而非屬公有財物，不得以貪污侵占罪相繩。

另一方面，桃園市府與某環保公司訂有契約，依約定清潔隊執行收集家戶產出的資源回收物，應送交環保公司，環保公司須依資源回收物重量，定期支付權利金給市府。

法院為確認黑色辦公椅是否為可回收的廢棄物，函請桃園市政府釋明，環保局函覆椅子屬大型垃圾、非可回收廢棄物。法官以此認定，市府與環保公司並未違約，或造成短收權利金的損害，難認楊男違背任務、觸犯律法，諭知無罪。至於其利用公物行個人事務部分，未經檢察官擇為訴訟客體，自無庸審判。

全案上訴高等法院，二審法官再度函詢市府，環保局表示，未洽清潔大隊申請預約清運時間的巨大廢家具，縱使放置於指定地點附近，都視同隨意棄置廢棄物，清潔大隊不會清運，認定楊男並無清運黑色辦公椅的職責，縱使清運時順便將椅子搬上回收車，仍與執行職務無關，非因「職務關係」持有，認同原審裁判，同樣諭知無罪。

行使職權移轉》清潔隊員私自帶回沙發 士檢曾以竊盜取代貪污起訴

清潔隊員是否職務上持有？法界籲：勿過度擴張貪污罪

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法