清潔隊員是否職務上持有？法界籲：勿過度擴張貪污罪

清潔隊員回收32元電鍋事件引發社會議論。（資料照）

清潔隊員回收32元電鍋事件引發社會議論，關鍵不在於物品價值，而是牽涉貪污治罪條例、竊盜、廢棄物法制、行政機關對垃圾管理權限等多層法律問題。法界提出不同判例和論述，在修法之餘，更值得探討的是清潔隊員拿走的物品，是否為職務上持有、還是「無主物」？這些問題，會讓案件從貪污到竊盜，甚至完全無罪，檢察機關在認定上應更嚴謹，避免過度擴張貪污罪。

過去內湖清潔隊員私下帶走黑色辦公桌椅案、基隆偵查佐侵吞市民拾得物案等，被告均被認定非「職務上持有」，法官以公務員假借職務上之機會犯竊盜罪論處。此問題在電鍋案也被視為核心，有資深檢察官提出，不是只要物品放在機關內，就算「公務員持有」，必須是公務員因職務負責該物，是否被地方政府或清潔隊員「因職務取得保管義務」是核心之一。

另有法界人士認為，法務部面對此事回應「已提出修法」並不恰當，修法是一回事，本件起訴是另一回事。應全盤探討的是，市政府收集民眾廢棄物集中處理，是否代表拋棄物為市政府先占或所有？民眾將物品拋棄的本意，是否即贈送予市政府，或願意提供有需要的人使用而棄置，有探討的空間，且若被告取回應視為竊盜，怎麼竊取後的不法行為加重變成貪污？

再者，廢棄物是否為無主物，將決定本案是否「無罪」，法界人士指出，從桃園清潔隊員私自帶走廢棄的黑色辦公椅一案，可見無主物是原所有人明確拋棄的物品，根據民法規定，一旦某物成為無主物，只要任何人先占取得，就取得所有權，不可能構成竊盜，因無主物無法被竊取，更不可能構成貪污。

至於丟入垃圾車的物品，是否視為無主物，一直存在法律爭議。一般情況下，民眾將垃圾投入垃圾車，常被推定為「拋棄所有權」，但廢棄物是否因而立即成為無主物？是否轉成地方政府所有？各縣市行政規章不一，導致法律效果差距極大，至於從何認定，檢察機關應更加嚴謹。

