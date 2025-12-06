為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    印尼漁工遭毆、傷病海上喪命 台灣船長賠償家屬和解、過失致死獲緩刑

    2025/12/06 10:57 記者李立法／屏東報導
    外籍漁工死在漁船作業途中，陳姓船長賠償家屬取得和解，涉過失致死獲判緩刑。（資料照）

    外籍漁工死在漁船作業途中，陳姓船長賠償家屬取得和解，涉過失致死獲判緩刑。（資料照）

    印尼籍漁工SUPRIYANTO多年前隨台灣遠洋漁船出海作業，卻在中途死亡，陳姓台籍船長、輪機長及船上8名印尼籍漁工返台後接受檢方調查，法醫相驗後認為SUPRIYANTO死因與傷病延誤就醫有關，且生前有遭毆打情形，陳姓船長與部份涉案船員賠償死者家屬，取得和解及撤告，屏東地院依過失致死罪判處陳男1年4個月徒刑，緩刑5年，其餘犯傷害罪的船員則公訴不受理，可上訴。

    檢方調查，SUPRIYANTO因常打瞌睡，致無法勝任船上工作，加重其他船員負擔，引發不滿，又在曬衣服時不慎跌落致膝蓋受傷，而無法正常工作，在船上更加受到排擠，並曾遭到陳姓船長與其他船員毆打，SUPRIYANTO身體狀況不佳，出現橫紋肌溶解情形，因無法及時靠岸送醫，死在返航途中，法醫事後相驗認為是橫紋肌溶解併發腎臟腎小管壞死、急性腎衰竭導致死亡，檢察官偵辦後依過失致死、傷害等罪起訴陳姓船長及部份涉案船員。

    屏東地院指出，陳姓船長等人事後賠償死者家屬取得和解，家屬並同意撤回告訴，被訴傷害部分公訴不受理，致於陳男所涉過失致死罪部份，經審酌全案情狀後，法官同意給予緩刑機會。

