Netflix收購華納將加速電影院消失？許常德籲業者走出舒適圈

Netflix宣布將以827億美元（約新台幣2.58兆元）收購華納兄弟，包括電影與電視製作部門、HBO、HBO Max。針對此舉是否會使得電影院加速消失一事，每天都會去看電影的音樂人許常德建議業者「離開不再舒適的舒適圈才行」。

「許常德的地下手記」臉書文章指出，其實電影院仍有很強的優勢，就像流行音樂在沒了實體專輯後仍有更大的LIVE商機。不過，許常德認為，影院經營者並沒有貼心看待觀眾，這一點從越來越陳舊的外觀、一成不變的經營方式就可發現。

許常德表示，電影院始終套用同個模式，把爆米花和可樂的公式緊緊連結著一起銷售，好像沒有其他東西可賣；票房慘淡時也不會去推出誘人的聯名款與新品。

許常德說，像麥當勞就很會轉型，在全球重視健康飲食、漢堡失去新鮮感後，就出現Hello Kitty玩偶收集熱潮，接著還減少店內用餐區域、推出親民價的早餐，這些與時俱進的改變都是不容易的。

許常德指出，他每天都會到電影院觀影，對於戲院有著很多人難以想像的情懷，自己真的比誰都不希望電影院消失，雖然說影院還是有很多優勢可以持續戰鬥，但真的要走出舒適圈才行。

