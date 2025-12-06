為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    改善龍潭龍新路三和段交通瓶頸 桃市府推動拓寬工程後年初可完工

    2025/12/06 10:33 記者周敏鴻／桃園報導
    「龍潭區龍新路三和段道路拓寬（直坑尾橋至三和段1240巷）」工程示意圖。（桃園市政府提供）

    「龍潭區龍新路三和段道路拓寬（直坑尾橋至三和段1240巷）」工程示意圖。（桃園市政府提供）

    桃園市政府工務局斥資約9000萬元推動「龍潭區龍新路三和段道路拓寬（直坑尾橋至三和段1240巷）」工程，將原來最寬約僅6公尺的道路，拓寬為8公尺，預計2027年初完工後，可望紓解龍新路三和段的交通壅塞狀況，串聯台3線與新竹生活圈更順暢。

    龍潭區龍新路三和段的直坑尾橋到三和段1240巷之間路段，是往返桃園、新竹的聯絡動線，但該路段目前約僅4公尺到6公尺寬，無法劃設分向線、車流擁擠，銜接新竹縣端的路寬約10公尺，更凸顯了桃市境內的瓶頸路段狀況，工務局為此規劃該路段的拓寬工程，範圍從霄裡溪起，向東延伸到龍新路三和段1240巷，全長約490公尺。

    工務局表示，拓寬工程範圍屬非都市土地，已於今年9月間斥資約3000萬元完成用地取得，工程預計今年12月完成細部設計、明年（2026年）初開工，工期需210日曆天，2027年初可完工；總工程經費約6000萬元，工程內容包括道路拓寬為8公尺，將現有單車道改雙車道雙向通行，期使車流順暢並提升安全性。

    另，工務局為改善該路段夜間照明，沿線將新設17盞智能LED路燈，考量三和國小位於道路沿線上，也將同步增設友善通學設施，包括設置長度19公尺、寬約1公尺到2.7公尺的實體人行道，以及70公尺長的標線型人行道與家長接送區，提供家長接送、學童步行的安心環境。

