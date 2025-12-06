為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    前後相差6分鐘！宜蘭24歲警遭撞後蕭美琴車隊通過

    2025/12/06 09:39 記者王峻祺／宜蘭報導
    林姓警員遭撞車禍事故，與副總統蕭美琴交管勤務有關，礁溪警分局為求慎重，由分局長黃靖堯對外召開記者會說明。（記者王峻祺攝）

    林姓警員遭撞車禍事故，與副總統蕭美琴交管勤務有關，礁溪警分局為求慎重，由分局長黃靖堯對外召開記者會說明。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪24歲林姓員警昨晚執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時遭撞重傷，車隊在車禍後通過前後相差約6分鐘，礁溪分局今天召開記者會，表示肇事駕駛將依過失重傷、妨害公務送辦，林員因公受傷部分，會全力協助辦理後續相關權益事宜。

    林員因腹部有大面積傷口及腿部骨折重傷，昨在陽交大附醫搶救下，於深夜11點20分手術完成轉至加護病房治療，狀況穩定後，後送台北榮民總醫院接續治療。

    39歲廂型車徐姓肇事駕駛警訊時稱有慢性病，對於偏離車道先撞燈箱再衝撞林員一事，不斷重複「不清楚」、「沒印象」，平時則有嗜睡狀況，但警方研判應是精神恍惚不濟才會釀禍，酒測值為0，毒品唾液快篩為陰性反應，車內亦無發現其他違禁品，將朝犯過失致重傷罪及妨害公務罪偵辦。

    針對家屬質疑林員休假管休召回上班一事。礁溪分局長黃靖堯說，各項重大、重要勤務，均會依警力需求彈性調整人力配置，予以調整輪休，相關作法屬勤務調整，不會影響同仁休假權益，當日約出動20人投入交管勤務，林員負責的路口較單純，因此1人執勤控燈。

    黃靖堯說，針對林員因公受傷，分局將全力協助辦理後續相關權益事宜，確保同仁在療養期間獲得最完善的支持。其中包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金及警察人員因公受傷慰問金等，另已建立專責窗口，持續與家屬保持聯繫。

    廂型車頭全毀。（警方提供）

    廂型車頭全毀。（警方提供）

    肇事廂型車先撞燈箱再衝撞林員。（警方提供）

    肇事廂型車先撞燈箱再衝撞林員。（警方提供）

