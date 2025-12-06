免長途跋涉 苗北監理服務據點明年起移至竹南「上德匯」

苗栗縣苗北地區監理服務據點，明年元旦起移至竹南鎮上德匯，圖為苗栗監理站外觀。（記者張勳騰攝）

苗栗監理站位在苗栗市，苗北地區洽辦監理業務，目前僅在頭份市衛生所及頭份市公所特定時段開放辦理，從明年元旦起將移至竹南鎮「上德匯」，時段也改至每週四上午9點至下午3點，提供民眾換照等服務。

不少民眾反映，苗栗監理站位於苗栗市，對於頭份市、竹南鎮及周邊鄉鎮市居民而言，往返路途遙遠，辦理監理業務相當不便；其中頭份市人口已突破10萬、竹南鎮也有9萬多人，對監理業務需求殷切，地方人士及民代紛紛建議設立分站或服務據點。

經監理單位與苗栗縣政府討論後，決定調整目前苗北據點的洽公時段；原每月第一、三週星期四於頭份市衛生所上午9點至11點及頭份市公所下午1點至3點提供服務。自明年1月1日起，統一移至竹南鎮「上德匯」，每週星期四上午9點至下午3點辦理監理服務（中午12點1點休息），讓民眾換照更方便。

此外，因應高齡換照服務，各衛生所也提供高齡換照體檢，民眾可就近選擇完成體格檢查合格後，再至上德匯或苗栗監理站，辦理換照。

