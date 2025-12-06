為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲準備好「后羿射日」詹凌瑀：黃國昌只是一個隨時可以被犧牲的「免洗筷」

    2025/12/06 10:01 即時新聞／綜合報導
    黃國昌（左）、柯文哲（右）。（圖擷取自柯文哲YT頻道）

    黃國昌（左）、柯文哲（右）。（圖擷取自柯文哲YT頻道）

    民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌昨同台直播對談。對此，媒體人詹凌瑀表示，整場直播柯文哲給承諾了嗎？沒有。他只負責看戲、負責笑。這說明了什麼？說明黃國昌只是一個隨時可以被犧牲的「免洗筷」。只要柯文哲不點頭，明年1月31日一到，黃國昌在立法院的戲台就被拆了。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，大家看黃國昌昨天整晚那個很急切的樣子，很像在跟老闆做年終考核報告？看的出來他拚命想證明自己很有用、很能打，其實背後的潛台詞只有一句：「拜託打破兩年條款，讓我留下來繼續當立委！」他在向柯文哲展現他的剩餘價值，但柯文哲全程冷眼旁觀。

    詹凌瑀指出，最重要的是柯文哲那句「我看你一副要被抓走的樣子」超級毒！這是在警告黃國昌：「你現在的政治紅利都是我給的，沒有我罩你，你就是個潛在的階下囚。」還有當阿北問黃國昌擔任民眾黨主席接下來有什麼規劃時，天真的國昌寶寶開心的說要「擴充團隊」做影音節目，馬上被阿北吐嘈「錢就這麼多、要募款」，充份表示阿北完全知道，黃國昌是怎麼揮霍他辛苦A來的錢。

    詹凌瑀直言，最後我們來看，整場直播柯文哲給承諾了嗎？沒有。他只負責看戲、負責笑。這說明了什麼？說明黃國昌只是一個隨時可以被犧牲的「免洗筷」。只要柯文哲不點頭，明年1月31日一到，黃國昌在立法院的戲台就被拆了，這就是柯文哲準備好的「后羿射日」。

