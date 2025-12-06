台灣黑熊出沒！南投南豐、翠華部落首次現蹤 鄰近茶園、露營區

在地民眾3日上午在北港溪上游對岸山壁處目擊一隻台灣黑熊活動。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署4、5日分別接獲通報，在地居民在南投縣仁愛鄉南豐村及翠華村部落目擊到黑熊，現蹤地點都在茶園附近，有1處距離露營區約350公尺，該2處地點是首次接獲民眾通報，分署已立即啟動相關監測及預防工作，提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品。

南投分署表示，11月9日在馬列霸部落進行宣導活動時，居民曾反映9月中旬南豐村一帶有目擊到黑熊個體，分署立即於現場架設紅外線自動照相機監測黑熊動態。

請繼續往下閱讀...

監測相機還未拍攝到黑熊時，12月4日上午就接獲民眾通報，2日夜間在南豐村眉溪部落，海拔高度約1025公尺目擊一隻台灣黑熊，黑熊見到人後隨即往邊坡跑離。

黑熊出沒位置附近為茶園，距離約350公尺處有露營區，當天已請該營區老闆加強宣導，請遊客配合將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除。現場架設紅外線自動照相機外，並提醒民眾近期為黑熊活動期間，應儘量減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘以免引來黑熊。

南投分署12月5日上午接獲台中分署轉知，南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日上午在北港溪上游對岸山壁處目擊一隻台灣黑熊活動，該地點海拔1731公尺，附近以茶園居多。埔里工作站5日已提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，並規劃相關黑熊監測作業。

南投分署呼籲，若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，不要隨意棄置食物。登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報。

在地民眾3日上午在北港溪上游對岸山壁處目擊一隻台灣黑熊活動。（林保署南投分署提供）

村民夜晚目擊黑熊在對面山林裡，有露出兩點白光者。（林保署南投分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法