    合歡山部分路段結霜融解 路面打滑險釀禍

    2025/12/06 11:20 記者陳鳳麗／南投報導
    合歡山部分路段結霜融解，汽機車容易打滑失控，要特別小心。（仁愛警方提供）

    合歡山部分路段結霜融解，汽機車容易打滑失控，要特別小心。（仁愛警方提供）

    儘管下雪機率不高，今天仍有不少遊客把握假日，邀約上合歡山遊玩賞景，清晨因溫度低，台14甲線（31-33K）水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道容易造成車輛打滑，已有多部汽機車打滑險象環生，警方呼籲行駛台8線及台14甲線用路人，行車要特別小心。

    合歡山武嶺上午已經人車眾多，停車場停滿汽機車，而武嶺亭也有很多遊客打卡拍照，感受高山冬天的滋味，上午陽光露臉，很多人趕緊捕捉藍天白雲和青山美景。

    今天凌晨山區氣溫低，台14甲線（31-33K）水晶宮路段，路面結霜上午溫度慢慢回升，結霜融解，路面容易打滑，已有多部車打滑失控。

    仁愛警方發現，武嶺至松雪樓路段也因山區彎道多，也出現汽機車打滑差點衝撞護欄，因此呼籲用路人，山區道路路況難以掌握，上山前務必備妥個人裝備與檢查車輛狀況，才能快樂出門，一路平安順利。

    合歡山部分路段結霜，容易打滑。（仁愛警方提供）

    合歡山部分路段結霜，容易打滑。（仁愛警方提供）

    合歡山武嶺上午陽光露臉，武嶺亭遊客眾多。（圖擷自合歡山即時影像）

    合歡山武嶺上午陽光露臉，武嶺亭遊客眾多。（圖擷自合歡山即時影像）

