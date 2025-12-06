根本無法閃！宜蘭24歲男警遭廂型車夾殺 後方行車紀錄器曝光

林員控制交管勤務的號誌燈，卻被黑色廂型車直接衝撞卡進水溝內。（民眾提供）

宜蘭礁溪24歲林姓員警，昨晚執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，遭偏移車道的廂型車撞進車底後卡入水溝，造成腹部以下大面積傷口及腿部骨折，後方行車紀錄器今天曝光，衝擊力道猛烈形同「夾殺」，根本來不及閃躲！

礁溪分局還原事發經過，第一時間公布前方路口監視器畫面，今天再取得後方車的行車紀錄器後釐清案情，39歲徐姓男子駕駛黑色廂型車，行駛於青雲路外車道，過程車輛數度左右搖晃，後方車見狀紛紛超車閃避，最後廂型車疑似未煞車，直接朝林員站的號誌燈位置衝去，猛烈撞擊下，造成林員當場被夾殺後卡入水溝內動彈不得，導致下半身血肉模糊。

警方說明，林員當時站在靠路邊位置，位於燈箱和電線桿中間，左側還有公車站牌，當時他因認真執行任務，可能無法注意到左側廂型車狀況。肇事車輛先是撞到燈箱後，再撞到員警，撞擊點為車的右前方，從員警左前方撞上。

徐姓肇事駕駛警訊時，自述有慢性病及嗜睡，一臉倦容，對於事發經過，疑似驚嚇過度，不斷重複「不清楚」、「沒印象」，無酒駕、毒駕，警方將朝涉犯過失致重傷罪及妨害公務罪偵辦。

林員控制交管號誌燈，被黑色廂型車直接夾殺卡進水溝內。（民眾提供）

鑑識人員一早重回現場釐清車禍經過。（記者王峻祺攝）

