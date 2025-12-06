花蓮分署拍賣會黃金熱、土地冷！光復鄉土地4拍再流標

拍賣會最搶手的還是黃金。（花蓮分署提供）

近期黃金看漲，土地卻仍是地點為首要，日前法務部行政執行署花蓮分署（下稱花蓮分署）拍賣花東土地「打折再打折」，花蓮光復鄉的土地仍未拍出，主因是土地為持分，而台東原鑑價5401萬的土地，每年元旦都可能看到「全台第一道曙光」，最後以1469萬7000元拍出，相較同場拍賣會眾人搶拍金飾的情況相去甚多。

這場拍賣會拍賣的主角就屬黃金與土地，在看多金飾的心態下，甚至還有民眾拍下後喊著「買貴了！」土地狀況相對複雜許多，拍賣的七筆土地分別為市地重劃區內學校用地、道路用地、住宅區、公園間兒童遊戲場、人行步道等，道路用地、人行道、遊戲場自然就乏人問津。

所拍土地中，台東縣太麻里鄉北橋段等7筆相鄰土地，總面積高達907坪，均位於市地重劃區內。花蓮分署強調，該筆土地臨近太麻里地政事務所及太麻里鄉公所，離台9線走路只要3分鐘，均位於市地重劃區內，地理位置優越，在2023年鑑價金額5401萬6920元，本次為第二輪拍賣的最後一拍，以1469萬7000元拍定。該處離太麻里鄉觀看曙光地點十分近，一旁又有旅宿業，拍定價不到原鑑價3成。

台東縣卑南鄉下賓朗段2筆土地距台9線不到1公里，其中1筆有建物占用，1筆為既成道路，2筆土地相連，面積分別為389.09與254.34平方公尺，持分均為8分之1，當初鑑價分別為21.9萬與14萬左右，分別以16萬及10萬元拍定。但就分署所言，也是原屋主買回，推測應是親人持分土地並買下被法拍部分。

花蓮光復土地與建物位於大豐村，屬光復鄉南端，經執行人員現場勘查，未受馬太鞍溪堰塞湖事件影響，分署強調，「都已經快到瑞穗鄉了，跟堰塞湖沒什麼關係」，當初鑑價約170萬元，此次4拍價89萬元，未拍定，主要是土地為持分才無人問津。

花蓮光復鄉法拍地雖未受堰塞湖影響，仍無人問津。（花蓮分署提供）

位在太麻里的土地最後不到三成拍定。（花蓮分署提供）

