許美慧扎根防火教育26年 獲鳳凰獎防火宣導志工楷模肯定

桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊中壢分隊長許美慧扎根防火教育26年，獲鳳凰獎防火宣導志工楷模肯定。（記者李容萍攝）

教一人，就多守一個家！桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊中壢分隊長許美慧，從1999年投入志工服務，扎根防火教育26年不輟，除協助防宣姐妹深入鄰里與校園，將防災知識落實在每個人的心裡，以降低災害死亡率，更推動「防火媽媽」行動，讓「媽媽」成為防火的守門人，在歷年評鑑爭取佳績。月前獲桃園市消防局推薦當選114年鳳凰獎防火宣導志工楷模，全國共有6人獲得此獎，許的獲獎堪稱「桃園之光」。

專長是醫學美容的許美慧，挺過照顧另一半車禍受傷需長期復健的低潮期，一手打造「防火媽媽行動團隊」，前往中壢區永福、興南、幸福等里進行推廣，成效良好，從社區主婦、媽媽到阿姨，個個都成了防災小講師。這群婆婆媽媽不只走進校園，對孩子說防火故事，也走進巷口、長者家中，用最溫暖的方式把安全送進每個角落。

請繼續往下閱讀...

有媽媽從怕上台，到現在能一口氣講完滅火器「拉、瞄、壓、掃」四招；有家庭從從不關心瓦斯管線，到現在主動自檢電線、清出逃生通道，印證團隊「婦女就是家庭的安全守門人！」的服務精神。

許美慧說，這些年來，她最投入也最引以為傲的，就是婦女防火宣導工作。她深信，婦女是家庭的守門人，只要她們懂得防火觀念，就能守住整個家。她號召防宣姐妹們以行動落實使命，生活大小事都有她們的身影，從關懷弱勢、深入社區、走進校園，到一戶一戶走訪、一場一場宣講，把防災變成生活日常，把安全感也帶進無數家庭。

消防局第二大隊長簡慈彥讚揚許美慧和防火宣導志工團隊，落實「一人學會防災，就是一個家庭的守護神；一群媽媽站出來，就是社區最溫柔、最堅強的防線！」

桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊中壢分隊長許美慧扎根防火教育26年，獲鳳凰獎防火宣導志工楷模肯定。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法