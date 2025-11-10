出獄未滿1月又犯案！罹癌男淪「末路狂徒」詐3290萬 判22年

彰化地院判決出爐，依加重詐欺等罪名，合計判處陳男22年徒刑。（資料照）

彰化一名39歲陳姓男子，聲稱患有癌症，正在接受標靶治療，可是他出獄後卻跑去加入詐騙集團，當起「末路車手」，三週內就犯下至少10起案件，詐得金額逾3290萬元，其中兩次面交分別為800萬、1130萬元，詐騙金額多到令人咋舌。近日一審判決出爐，依加重詐欺等罪名，合計判處22年徒刑。

其實陳男犯罪期間，也有過改過自新的機會，去年11月，他在高雄詐財時被捕，檢方卻未聲押，他獲釋又重操舊業，連續犯下4案後才再度被捕羈押。對此高雄檢方起訴時，認為因此種下之惡果，因陳男早已身負多起罪行，眼中只有「多幹幾票才划算」的真理。

檢方指出，針對陳男的審判實務不應再因循向來極輕而失當的量刑慣例，「法院若甘願被詐欺集團看輕，檢察官可不奉陪」，具體求刑4年，併科罰金50萬元。不過，高雄地院認為他宣稱沒拿到報酬，又坦承犯行而減刑，僅輕判10月徒刑。

判決書指出，陳男2023年因竊盜、偽造文書、侵佔等案件被判刑，2024年9月服刑完畢。10月就立即加入詐欺集團當車手，在高雄、台北、新北與彰化等縣市，詐得現金與黃金，合計逾3290萬元。

針對他向羅姓男子詐得1130萬案件，彰化地院審理，陳男認罪並「賣慘」說，自己只有國中畢業，與母親一起借住在阿姨的房子，原本受僱做打石工，月收入約4、5萬元，這陣子因住院做「標靶治療」，所以沒有工作，目前生活費靠向親友借錢、詐得的鉅款都已交給上級，自己只拿到五千元。

法官指出，陳男出獄後應警醒而遵紀守法，卻又再犯詐欺，顯示他不知悔改，應加重其刑，且詐得金額已逾「五百萬元」加重門檻，依「特殊加重詐欺取財罪」重判4年10月徒刑，再加上其他縣市犯行，各地方法院判刑合計達22年（尚未宣告執行刑）。真有餘生恐得在牢裡度過。

