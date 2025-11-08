竹縣北埔山區昨夜休旅車墜谷 桃園1家4口送醫輕傷無大礙

新竹縣消防救災人員協助車內1對夫妻及2名孩童脫困，分別送醫。（新竹縣消防局提供）

新竹縣北埔鄉山區豐石橋昨天深夜發生一輛7人座休旅車，撞破橋墩後墜落約2至3公尺深的溪谷，消防局派員趕往搶救，協助車內1對夫妻及2名孩童脫困，分別送醫，初步評估輕傷無大礙，確切的事故原因尚待進一步調查釐清。

新竹縣政府消防局表示，7日深夜約11點12分接獲報案，北埔鄉豐石橋附近發生1起車輛墜落溪谷事故。報案人表示，該休旅車不慎撞破橋墩，跌落路邊約2至3公尺深的溪谷，車內共有2名成年人及2名孩童受困。

消防局立刻派遣消防車及救護車趕赴現場救援。消防救災人員在11點41分抵達現場展開搶救，迅速協助車內民眾脫困。

據悉，車內為桃園市一家4口，其中38歲父親胸口疼痛並有多處擦傷，母親胸口疼痛、流鼻血及多處擦傷，經現場緊急處置後，2人分別送往北榮新竹分院治療。11歲與8歲的2名孩童皆意識清楚、無明顯外傷，經評估後無大礙。

消防局表示，近期天雨路滑及夜間能見度低，容易發生道路打滑及視線不清等情形，提醒民眾夜間行車務必減速慢行、注意道路邊坡安全，並確保車輛燈具照明正常，以防類似意外發生。

新竹縣北埔鄉山區豐石橋昨天深夜發生一輛7人座休旅車，撞破橋墩後衝落溪谷。（新竹縣消防局提供）

