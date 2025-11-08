為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹縣北埔山區昨夜休旅車墜谷 桃園1家4口送醫輕傷無大礙

    2025/11/08 17:17 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣消防救災人員協助車內1對夫妻及2名孩童脫困，分別送醫。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防救災人員協助車內1對夫妻及2名孩童脫困，分別送醫。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣北埔鄉山區豐石橋昨天深夜發生一輛7人座休旅車，撞破橋墩後墜落約2至3公尺深的溪谷，消防局派員趕往搶救，協助車內1對夫妻及2名孩童脫困，分別送醫，初步評估輕傷無大礙，確切的事故原因尚待進一步調查釐清。

    新竹縣政府消防局表示，7日深夜約11點12分接獲報案，北埔鄉豐石橋附近發生1起車輛墜落溪谷事故。報案人表示，該休旅車不慎撞破橋墩，跌落路邊約2至3公尺深的溪谷，車內共有2名成年人及2名孩童受困。

    消防局立刻派遣消防車及救護車趕赴現場救援。消防救災人員在11點41分抵達現場展開搶救，迅速協助車內民眾脫困。

    據悉，車內為桃園市一家4口，其中38歲父親胸口疼痛並有多處擦傷，母親胸口疼痛、流鼻血及多處擦傷，經現場緊急處置後，2人分別送往北榮新竹分院治療。11歲與8歲的2名孩童皆意識清楚、無明顯外傷，經評估後無大礙。

    消防局表示，近期天雨路滑及夜間能見度低，容易發生道路打滑及視線不清等情形，提醒民眾夜間行車務必減速慢行、注意道路邊坡安全，並確保車輛燈具照明正常，以防類似意外發生。

    新竹縣北埔鄉山區豐石橋昨天深夜發生一輛7人座休旅車，撞破橋墩後衝落溪谷。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣北埔鄉山區豐石橋昨天深夜發生一輛7人座休旅車，撞破橋墩後衝落溪谷。（新竹縣消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播