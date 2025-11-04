外商告狀！抓到3企業盜用軟體 侵權市值逾8億送辦

刑事局智財大隊在公司行號查獲電腦非法下載、盜用知名軟體。（民眾提供）

刑事警察局智慧財產權偵查大隊今（4）日宣布查獲3家企業非法下載、盜用知名軟體，侵權市值共約8億3000萬元，將涉案的負責人依違反著作權法之重製及侵害他人著作財產權等罪名移送法辦。

刑事局智財大隊指出，日前接獲美商「西○○股份有限公司」及芬蘭商「天○股份有限公司」2家國際知名軟體公司報案，指控公司研發之高階專業軟體程式遭國內不肖企業長期違法盜用，其中美商公司的該套軟體程式專供積體電路設計人員完成功能、驗證，廣泛應用於工廠自動化、IC設計、PCB電路板等，每套價格約新台幣90萬元、芬蘭商公司的該套軟體程式專用於建築業構建的鋼構模型設計，每套價格約新台幣110萬元，嚴重侵害智慧財產權。

專案小組循線追查發現，國內3家企業非法下載軟體且重複使用的事證明確，今年1月先在台北市大安區駱姓犯嫌（63歲）所經營公司內，查獲非法安裝美商公司盜版程式電腦2部、盜版軟體2套；今年6月間又分別在台南市新營區邱姓犯嫌（57歲）所經營公司內查獲非法安裝芬蘭商公司之盜版電腦程式1部、隨身碟5顆，台南市仁德區蔡姓犯嫌（54歲）所經營公司內查獲非法安裝芬蘭商公司盜版程式電腦5部。

案經權利人進行盜版軟體之辨識及盜用次數統計，共計查獲美商公司遭盜版程式2套，盜用次數104次，侵權市值約9000萬元；芬蘭商公司遭盜版程式42套，盜用次數高達1萬次以上，侵權市值約7億4000萬元，全案將駱嫌等3人依違反著作權法規避防盜拷措施、侵犯電腦程式之重製物作為營業上使用、擅自以重製之方法侵害他人著作財產權等罪嫌，分別移送管轄地方檢察署偵辦。

專案小組人員共在3家企業查扣電腦主機8台、隨身碟5顆、盜版軟體44套等證物。（民眾提供）

