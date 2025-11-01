失業女淪車手 彰化1天狂掃1060萬元下場曝

彰化地院重判陳女2年4月。（資料照）

現年47歲、大學觀光科系畢業的陳女，失業後擔任車手，1天內在彰化溪湖，從被害人手中取得1060萬元，隨即將贓款交給上手，律師以她負債經濟壓力大等理由，聲明「顯可憫恕」減刑，法官駁斥說，陳女詐取鉅款且未賠償，無值得寬恕之處，重判2年4月，已入獄的陳女稱「現在一無所有，我深感後悔」。

陳女去年10月4日加入詐團，佯稱是「宇誠投資股份有限公司」的外務專員，專門向被害人收取投資贓款。10月7日下午跟溪湖鎮的被害人施男，約在溪湖糖廠冰品販賣部交款，施男拿出2個手提袋，裡面各放500萬元及560萬元，陳女得款後交給上手。

請繼續往下閱讀...

10月9日早上陳女到苗栗市一間花園社區大樓，向林姓被害人收取58萬元，下午再衝到台北市一間麥當勞收取64萬元，但這一次吳姓被害人因無法出金，驚覺是詐騙，與警方配合，用這64萬元釣出陳女，陳女當場上銬被捕，至今關押看守所。

陳女坦承所有犯行，她宣稱原本是傳統產業業務助理，公司改組後被惡意資遣，自己又有200萬元貸款，為了賺「快錢」而下海當車手，她對不起被害人，「當時盲目相信陌生人，導致現在一無所有，深感後悔，希望從輕量刑」。

苗栗與台北的犯行，苗栗與台北地院各依加重詐欺（未遂）罪判刑1年6月與10月徒刑，合併應執行1年10月。

彰化部分，律師辯護說，陳女是因負債經濟壓力大而當車手，聲明援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，彰化地方法院卻認為，她詐取上千萬元，已超過《詐欺犯罪危害防制條例》規定的「500萬元」加重門檻，且未賠償被害人，並無值得憫恕之處，判處判刑2年4月，可上訴。

