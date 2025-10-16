狼父性侵害幼女7年害她痛苦到自殘 高院重判14年

台北市一名狼父性侵害幼女7年之久，害她痛苦到自殘，高院今重判14年徒刑。（記者楊國文攝）

台北市擔任保全的狼父自女兒6歲起，多次吸吮女兒私密處，還要求女兒幫他手淫，甚至性侵時還噁心安撫說「爸爸會慢慢進去」，使女兒痛苦到自殘，性侵害長達7年之久，共有11個性侵害罪行，卻始終不認罪，台北地院依加重強制性交等罪重判20年；全案上訴，高等法院今改判14年徒刑。

被害人目前仍是國中生，母親是印尼新住民。這名狼父從女兒6歲起，視她為洩慾工具，有時候在住處大房間床上，強行掀開女兒的內衣，舔吻她的胸部10多秒，或者對女兒性侵害時安撫說「爸爸會慢慢進去」，但最後性侵未遂；狼父也對女兒指侵，還拍過女兒下體照片，或帶女兒到摩鐵住宿，竟趁機要求她替他「打手槍」3分鐘，性侵害歷時7年之久。

請繼續往下閱讀...

女兒因長時間受虐，痛苦不堪，選擇自殘減輕痛苦，直到上國中後透露給親近的女同學，國中輔導老師輾轉得知後提告。

台北地院審理時，狼父否認性侵、猥褻等指控，承認拍攝過女兒的下體，但辯稱是女兒大腿有蜂窩性組織炎，他要拍下病徵，目的是給太太看，且經過女兒同意。

法官傳喚被害人、被害人同學、輔導老師等人作證，並還原被害人當年受害反應，認定狼父辯詞不實，審酌他否認犯行，且對女兒性侵害時間甚久，甚至指責女兒栽贓，依加重強制性交、強重強制性交未遂、兒少性剝削防制條例的拍攝少女性影像等11罪，合併判刑20年徒刑。狼父不服上訴，高等法院今改判14年徒刑。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法