竹北1歲半女嬰送托 竟跌落20公分深生態池溺斃

新竹縣竹北市某訴求幼托環境「貼近自然」的幼兒園附設托嬰中心，上週三（8日）發生1歲半女嬰掉入造景生態池，被發現撈起火速送醫，仍不治不幸的悲劇。檢警相驗後初步研判是意外，致命原因是溺水窒息，相關照護人員、業者是否涉及業務過失致死罪嫌，檢方將進一步調查釐清。

知情者透露，上週三早上11點前後，女嬰原因不明落單，爬到戶外生態池，疑似好奇而在池邊觀看，掉入池內。生態池水深約20公分，屬於戶外造景一環，池外雖設有圍籬，但高度與間距不足，幼兒能自行鑽入。

事發當下，幼兒園師生正在教室外從事活動，照顧女嬰的許姓老師則未留意少了女嬰，直到另名老師清點人數才發現，全園搜尋才看到女嬰在池內載浮載沉，送醫回天乏術。

檢警相驗確認女嬰是溺水窒息喪命，雖初步研判應是單純意外所致，但對相關老師和業者是否有業務過失致死問題，仍待進一步釐清。縣府相關單位目前也已配合，調查現場相關的安全設施是否符合幼托安全規範，並了解園方照護管理的機制是否符合規定且有落實。

