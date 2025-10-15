為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹北1歲半女嬰送托 竟跌落20公分深生態池溺斃

    2025/10/15 00:08 記者黃美珠／新竹報導
    幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰跌落生態池，不幸溺斃。示意圖。（情境照）

    幼兒園附設托嬰中心1歲半女嬰跌落生態池，不幸溺斃。示意圖。（情境照）

    新竹縣竹北市某訴求幼托環境「貼近自然」的幼兒園附設托嬰中心，上週三（8日）發生1歲半女嬰掉入造景生態池，被發現撈起火速送醫，仍不治不幸的悲劇。檢警相驗後初步研判是意外，致命原因是溺水窒息，相關照護人員、業者是否涉及業務過失致死罪嫌，檢方將進一步調查釐清。

    知情者透露，上週三早上11點前後，女嬰原因不明落單，爬到戶外生態池，疑似好奇而在池邊觀看，掉入池內。生態池水深約20公分，屬於戶外造景一環，池外雖設有圍籬，但高度與間距不足，幼兒能自行鑽入。

    事發當下，幼兒園師生正在教室外從事活動，照顧女嬰的許姓老師則未留意少了女嬰，直到另名老師清點人數才發現，全園搜尋才看到女嬰在池內載浮載沉，送醫回天乏術。

    檢警相驗確認女嬰是溺水窒息喪命，雖初步研判應是單純意外所致，但對相關老師和業者是否有業務過失致死問題，仍待進一步釐清。縣府相關單位目前也已配合，調查現場相關的安全設施是否符合幼托安全規範，並了解園方照護管理的機制是否符合規定且有落實。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

