硬要鑽！彰化機車騎士鑽車縫連撞2車 結局慘了

機車騎士硬鑽車縫連撞2車。（取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

超級扯！網路瘋傳彰化縣花壇鄉彰員路機車騎士硬鑽車縫，連撞同向車輛與對向來車的影片，騎士本身也手腳擦傷。警方表示，邱男未戴安全帽罰500元，亂鑽車縫的超車行為，將以道路交通管理處罰條例第47條處1200元至2400元罰款。

警方表示，這起意外發生在上個月底，地點在彰員路1段391巷前，當時邱姓男子（33歲）騎機車要返回住家，邱男行駛在車道中間，先是擦撞同方向停等紅燈的自小客車，接著就撞上對向的自小客車，邱男酒測值為零，手腳擦傷送醫沒有生命危險，機車與2部自小客車的駕照都正常。

請繼續往下閱讀...

警方指出，這起意外造成3車都有車損，邱男的機車為車殼擦傷，先被擦撞的自小客車則是左後視鏡毀損，接著撞上的自小客車則是左側葉子板與保險桿擦傷。由於機車騎士本身未戴安全帽，先開罰500元，而超車違規行為以道交條例第47條來開罰，處1200元至2400元罰款，車禍肇事原因仍待進一步釐清與調查。

從網路影片中可發現，邱男騎機車在馬路中央，為了超車搶快，一路勇闖車陣，先擦撞同向車輛，在重心不穩還撞到對向來車，因為完全沒有時間可以反應，讓對向來車嚇到魂飛魄散。

機車騎士硬鑽車縫連撞2車。（取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法