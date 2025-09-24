為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中女子疑遭毆打丟包騎樓喪命 前夫涉重嫌收押

    台中大雅陳姓女子疑遭張姓前夫毆打致死，台中地檢署依傷害致死聲請羈押禁見獲准，將安排電腦斷層掃描、解剖釐清死因。（記者陳建志攝）

    台中大雅陳姓女子疑遭張姓前夫毆打致死，台中地檢署依傷害致死聲請羈押禁見獲准，將安排電腦斷層掃描、解剖釐清死因。（記者陳建志攝）

    2025/09/24 13:09

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大雅一名陳姓女子，昨天被發現疑似遭毆打後丟包騎樓，因明顯死亡未送醫，因身上有多處瘀傷疑似遭外力毆打，警方查出陳女最後是和張姓前夫（30歲）在一起，昨天循線在彰化將他逮捕，雖張男否認涉案，不過因研判涉有重嫌，檢察官今天依傷害致死向法官聲請羈押禁見獲准，將安排電腦斷層掃描、解剖鑑定釐清死因。

    檢警調查，有毒品前科的張姓男子（30歲），昨天和陳姓前妻一起外出，沒多久前妻身體出現不適，張男沒有將她送醫，卻把她丟包在一處騎樓，打電話給父親說她不舒服，要他幫忙叫救護車後，自己開車逃到彰化。

    大雅警消到場後，見陳女明顯死亡，並未送醫，發現她身上有多處疑似瘀青與外傷，懷疑遭外力介入致死。警方獲報調閱監視器，循線在彰化逮到張男，並在其身上起出毒品，但他說詞避重就輕否認毆打前妻。

    警方昨天報請台中地檢署相驗、指揮偵辦，昨天檢方已完成相驗，雖初步發現陳女身上有瘀傷，但不像是致命傷，今天將進行電腦斷層掃描，並在明天下午解剖，張姓前夫到案後依涉嫌傷害致死等罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准，惟因目前事證尚不明，仍須待解剖鑑定結果確定死因。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

