竹市馬屁文化再現！ 公務員被迫穿紫衣跳舞迎接高虹安

新竹市馬屁文化再現！稅務局公務員被迫穿紫衣跳舞迎高虹安。（擷取自網路貼文）

新竹市馬屁文化再現！有讀者及公務員投訴指稱，昨天市長高虹安來稅務局發康乃馨，結果民眾要報稅被排擠，就連稅務局人員也被迫穿紫衣跳舞給高虹安看，痛批這種馬屁文化只有在藍白執政的縣市才會看到。

讀者投訴提到，到新竹市稅務局嚇一跳，居然滿滿的工作人員播放小虎隊的歌在跳舞，還喊口號「我愛你」，原以為是歡迎繳稅的民眾，仔細一看，原來是因為高虹安來了，「天啊，這是什麼馬屁文化....?」以前沒看過這樣子，現在繳稅季，大家都忙得要死，還要跳舞給高虹安看，高虹安身為市長，有在體恤公務人員嗎？公務員是來服務市民的，不是來表演給市長看的。

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有基層公務員陳情指出，現在正值開徵期間，可以說是稅務局一年之中最繁忙、壓力最大的時候。但公務員竟被迫在「法定辦公時間」內，離開崗位去練舞，只為配合高虹安的母親節發花活動，連科長級主管也是受害者。基層也抱怨辛勤工作，是為處理市民的問題，不是配合政治人物的表演。大家私下敢怒不敢言，還要配合跳舞表演高虹安看，真的很噁心。

新竹市稅務局表示，因主管及同仁準備全國聯繫會議登場的表演，才會事前進行舞蹈排練，先前已排練幾個月，因昨天適逢母親節前夕，高虹安與一級主管前往關心同仁並致贈康乃馨，是市府歷年的暖心傳統。稅務局人員才藉此機會提前表演，除表達對母親節的祝福，也向現場洽公市民傳遞溫暖與關懷，跳舞活動未影響民眾洽公權益及正常業務運作。

新竹市馬屁文化再現！稅務局公務員被迫穿紫衣跳舞迎高虹安。（擷取自網路貼文）

新竹市馬屁文化再現！稅務局公務員被迫穿紫衣跳舞迎高虹安，除公務員敢怒不敢言，連讀者看了都覺得誇張。（擷取自網路貼文）

新竹市馬屁文化再現！稅務局公務員被迫穿紫衣跳舞迎高虹安，除公務員敢怒不敢言，連讀者看了都覺得誇張。（擷取自網路貼文）

新竹市馬屁文化再現！有基層公務員陳情指出，現在正值開徵期間，可以說是稅務局一年之中最繁忙、壓力最大的時候。但公務員竟被迫在「法定辦公時間」內，離開崗位去練舞。（讀者提供）

有基層公務員陳情指出，現在正值開徵期間，可以說是稅務局一年之中最繁忙、壓力最大的時候。但公務員竟被迫在「法定辦公時間」內，離開崗位去練舞。（讀者提供）

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