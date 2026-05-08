立院三讀《醫療法》！三班護病比入法 違規醫院最重可停業1年

立法院院會今（8）午記名表決「醫療法修正草案」，最終因國民黨版草案第12條過半同意，全案以國民黨版草案三讀通過。圖為國民黨團通過醫療法修正案後舉標語合影。（記者方賓照攝）

立法院院會今日三讀通過「醫療法部分條文修正草案」，正式將「三班護病比」入法。朝野經上午密切協商，下午正式進入表決階段，根據投票結果，因國民黨版草案第12條獲藍、白黨團過半數同意，立法院長韓國瑜最終宣布國民黨版第102條之1一併通過，全案三讀。

立法院今日原定召開國是會議，並繼續進行行政院施政總質詢，然上午院會一路休息，改由朝野持續協商「醫療法修正草案」，並於下午1點30分開會、宣讀完報告事項後，正式進入該案第12條第4項、第102之1條各黨團版條文宣讀，並逐條記名表決。

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根據表決結果，民眾黨版「醫療法修正草案」第12條未獲國民黨團支持、且民進黨團反對，以8比51不通過；民進黨版則在國民黨團、民眾黨團反對下，以51比60不通過；國民黨版則是在國民黨團、民眾黨團支持下，以60比50過半數通過。因韓國瑜裁示其中一案通過、後續案不再審理，故最終宣布國民黨版「醫療法修正案」三讀通過。

國民黨版「醫療法修正案」第12條除規範，醫院急性一般病床關於三班護病比之比例，中央主管機關斟酌、每3年檢討一次，必要時調整，並以前年3月公布之三班護病比標準為基準。

第102之1條則寫道，針對違反第12條事項之「地區醫院」、「區域醫院」及「醫學中心」，除罰以25至200萬不同等級罰緩，針對連罰三次為改善之醫療單位，還將處以「一個月以上、一年以下停業處分」。

民眾黨團總召陳清龍一度提出三讀決議之覆議，最後無人贊成、59票反對，51位棄權，覆議案不通過。

原堅持自家版本草案但表決仍支持國民黨版的民眾黨立委邱慧洳三讀後發言稱，全台有30萬護理大軍、卻僅19萬投入業，她強調，一線醫療人員的工作壓力極大，而民眾黨致力推動合理的三班護病比，「唯有合理的醫療工作量，才有理想醫療的照顧環境」；如今，她很高興見證了三班護病比入法，這也落實民眾黨前主席柯文哲的競選承諾，讓三班護病比入法走完了「最後一哩路」。

立法院院會今（8）午記名表決「醫療法修正草案」，最終因國民黨版草案第12條過半同意，全案以國民黨版草案三讀通過。圖為國民黨團通過醫療法修正案後舉標語合影。（記者陳治程攝）

立法院會下午三讀通過醫療法第12條、第102條之一條文修正草案，立法院長韓國瑜敲槌。（記者方賓照攝）

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