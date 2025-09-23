為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    OL喝完水頭昏想睡 竟是清潔工下春藥

    清潔工范嫌將春藥「惡魔邱比特」，倒入妙齡OL的水杯內。（記者陸運鋒翻攝）

    清潔工范嫌將春藥「惡魔邱比特」，倒入妙齡OL的水杯內。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/23 15:33

    〔記者陸運鋒／台北報導〕范姓清潔工日前在台北市文山區某公司打掃，趁2名妙齡OL外出吃午餐時，將俗稱「惡魔邱比特」的春藥，倒入2女桌上的飲用水內，而2女返回位子喝完水後，覺得頭暈想睡且四肢無力，經醫院檢驗後含有安眠藥反應，案經警方擴大追查，發現范男涉有重嫌，於19日將其拘提到案，並搜出10多瓶春藥，詢後移送偵辦。

    據瞭解，48歲范嫌多年來從事外包清潔人員工作，然而下藥已經不只第一次，他曾在2017年時，以同樣手法對身邊的女性同事，在飲用水中倒入不明藥物，對方飲用後察覺有異報案，范嫌因此被依傷害罪嫌送辦。

    文山一分局調查，范嫌在某文山區某公司行號，趁中午休息時間進行清潔工作時，將「惡魔邱比特」春藥，倒入20多歲余女、盧女辦公桌上的保溫杯及馬克杯開水內，2女喝下後發覺相當苦澀，隨即感覺不適、暈眩、四肢無力及嗜睡等症狀，經查看後，發水內有不明白色雜質物。

    據查，2女事後自行到台北慈濟醫院進行尿液及血液檢驗，經醫院檢出含有安眠藥微量反應，隨即拿著開水報案，而警方送往刑事警察局鑑驗後，均檢出含有氯氮平（強力安眠藥、精神藥物，非列管毒品）。

    經警方擴大調閱監視影像，發現范嫌疑似有逗留在2女座位的情況，涉有重嫌，警方於上週五（19日）拘票、搜索票，前往范嫌位在信義區虎林街住處將其拘提到案，並搜出不明液體11瓶等證物。

    警詢時，范嫌坦承是他下的藥，辯稱只是愛慕這2名女子，想看她們喝下的反應會是如何，而「惡魔邱比特」春藥則是在情趣網站所購買，但警方發現，此藥效有使人激發情慾、安眠並造成精神紊亂等效果，警詢後，將范嫌依傷害、強制等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，並持續追查范嫌是否有涉及其他案件。

    警方將范嫌拘提到案，並搜出春藥「惡魔邱比特」。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將范嫌拘提到案，並搜出春藥「惡魔邱比特」。（記者陸運鋒翻攝）

