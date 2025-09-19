為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    板橋國小後門驚傳槍擊！轎車被轟成蜂窩 家長恐慌報警

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，整車打得像蜂窩。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，整車打得像蜂窩。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/19 12:28

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋國小後門今上午驚傳槍擊案，一輛銀色轎車遭開槍轟成蜂窩，警方獲報到場，發現檔風玻璃及左側車身遭連開23槍，由於位於學區通學巷，引起家長及運動民眾恐慌。

    警方初判，為擋風玻璃及左側車門遭空氣槍射擊鋼珠，但聯繫車主表示，他在台北市上班，稍後才會報案，警方及鑑識人員趕往採證，進一步逮捕開槍嫌犯及動機。

    多名家長透露，路人發現轎車槍擊案之際，適逢上學尖峰時段，不少家長及學童發現遭射得像蜂窩的轎車，都紛紛駐足觀看，家長驚覺是開槍後，紛紛走避，向護童的員警反映，要求加強巡邏。

    據了解，新北市板橋分局今天上午7時許獲報，北門福德宮旁傳出一輛轎車遭槍擊，警方到場，發現該部銀色轎車擋風玻璃及左側車身遭空氣槍鋼珠擊中，警方先行拍照，聯繫車主到場，車主表示人在台北市工作，稍晚報警；初步了解車主並未與人發生結怨、糾紛，警方先初步調閱監視器以便釐清案情。

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，嚇壞學童家長。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，嚇壞學童家長。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，整車打得像蜂窩。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，整車打得像蜂窩。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，整車打得像蜂窩，嚇壞載學童家長；車內散布鋼珠。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，整車打得像蜂窩，嚇壞載學童家長；車內散布鋼珠。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，嚇壞載學童家長。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市板橋國小後門驚傳座車遭槍擊，嚇壞載學童家長。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

