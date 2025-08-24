為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    路肩小黃鬼切攔腰撞奧迪 網笑：令人傻眼違規左轉

    在台南北區小東路路肩的計程車突然在路口大左轉要切入東光路，與一輛小東路同向要直行的白色奧迪轎車撞個正著，幸車上兩位駕駛人都無明顯外傷。（民眾提供）

    在台南北區小東路路肩的計程車突然在路口大左轉要切入東光路，與一輛小東路同向要直行的白色奧迪轎車撞個正著，幸車上兩位駕駛人都無明顯外傷。（民眾提供）

    2025/08/24 11:16

    〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群PO文指出，昨（23日）上午開車行經台南市區小東路與東光路路口時，1輛停在外側路肩的小黃計程車竟直接左轉、想切入東光路，不料與小黃都是小東路同向的1輛白色奧迪轎車從內側車道欲通過路口時，硬生生遭小黃攔腰撞上，網友大笑說，居然看到小黃這種職業駕駛讓人傻眼的違規左轉。

    對此，案發地轄區的南市警五分局交通分隊長楊力行說明，經查該計程車司機吳姓男子（50歲）於道路多車道要左轉時，未先駛入內側車道，警方已依《道路交通管理處罰條例》第48條4款規定舉發，處600元至1800元台幣罰鍰。

    據了解，小黃駕駛吳姓男子在衝撞車禍發生後，因撞擊力道相當大，覺得頭暈，所以經過一段時間才下車。消防局救護人車到場檢視，得知吳男沒有明顯外傷、無大礙；至於正要通過路口、衰遭小黃撞擊的白色奧迪轎車與駕駛邱姓女子（約20歲）也幸無外傷。吳男與邱女兩人經檢測，均無酒駕情事。

    警方呼籲民眾駕車上路，務必要遵守交通規則，依號誌、標誌與標線行車，以免發生車禍、害人又害己。

    在台南北區小東路路肩的計程車突然在路口大左轉要切入東光路，與一輛小東路同向要直行的白色奧迪轎車撞個正著，幸車上兩位駕駛人都無明顯外傷。（民眾提供）

    在台南北區小東路路肩的計程車突然在路口大左轉要切入東光路，與一輛小東路同向要直行的白色奧迪轎車撞個正著，幸車上兩位駕駛人都無明顯外傷。（民眾提供）

