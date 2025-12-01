為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    麥玉珍要選台中市長 江和樹受不了：不是在選菜市場的市長餒！

    2025/12/01 23:52 即時新聞／綜合報導
    麥玉珍表示要爭取選台中市長。（資料照）

    麥玉珍表示要爭取選台中市長。（資料照）

    民眾黨立委麥玉珍近日數度放話要選台中市長，但黨主席黃國昌昨天（11/30）受訪時卻稱「沒聽過」，白營台中市黨部選擇冷處理，加上外界冷嘲熱諷，麥玉珍似乎不高興，今天（12/1）一早發文說「我要爭取參選台中市市長，為何不可？」對此，白營中市議員江和樹忍不住酸：「不是在選菜市場的市長餒！」

    針對麥玉珍嚷嚷著說要選台中市長，江和樹週日就無奈表示她講話「很有趣」，地方黨部早就說沒有合適人選，就算真的要提名人選，也一定是黃國昌或柯文哲，請麥玉珍不要開這種玩笑。

    週一江和樹上政論節目《頭家來開講》時又直言，「我一定是全力反對，因為這不能開玩笑，我們的主委就已經說我們沒有適合的人選，妳這個時候又說妳要選，妳怎麼不早點講？不早點在地方扎根？阿真的要選也不是不行，不是黃國昌就是柯文哲，不然來個黃珊珊也好，至少不會被其他人笑。」

    而同台的前立委陳柏惟則稱，如果民眾黨提名麥玉珍，他就捐出5萬元，因為他樂見所謂第三勢力有隻母雞出來帶小雞，但江和樹馬上表示，他的想法跟陳柏惟一樣，但重點是母雞要是對的人，「這不是在選菜市場的市長餒！」

    不過網友們紛紛調侃，「我替麥玉珍回答你，盧秀燕都能當市長了，憑什麼我不能？」、「自己人都知道她是什麼等級ㄏㄏ」、「勸江和樹少管閒事，全力支持麥玉珍參選」、「全力支持麥玉珍參選台中市長！」、「不管啦，這次我挺麥麥」、「很獨裁欸，黨內初選都還沒，江就直接說不會提名她啦」、「反之若連自己黨員都覺得不適任，那當初為什麼把她推上國會殿堂？真是爛」。

