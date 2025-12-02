淡水停水4天 張育萌：侯友宜、洪孟楷示範市政失能當日常

張育萌整理淡水「大停水」時間軸，批評新北市長侯友宜（左）和立委洪孟楷（右）聯手示範什麼叫「把市政失能當日常」。（資料照）

新北市政府的淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水幹管，導致淡水區16里6萬6443戶停水4天，恢復供水時間一拖再拖，居民抱怨連連。新北市長侯友宜昨（1）日致歉，承諾會處罰廠商。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文整理「淡水大停水」時間軸，批評侯友宜和選區立委洪孟楷「聯手示範」什麼叫「把市政失能當日常」。

張育萌提到，施工挖爆地下自來水管，導致6萬多戶居民停水超過4天，週末侯友宜在板橋出席「新北歡樂耶誕城」活動，對比之下惹來民怨沸騰，在地議員協調旅館讓居民簡單沖澡，也有市民週一頂著「油頭」去上班。

張育萌說，選區立委洪孟楷週日（11月30日）下午4點43分發文說：「已經準備放水了，但是因為需要時間讓水壓上來，所以五點後會陸續有水！」結果民眾等啊等，水都沒來；晚上9點 16分，洪孟楷直接發一段影片說：「持續關心淡水復水，請淡水自來水營運處洪主任向各位鄉親報告。」又被居民炮轟「那你就不要說『今天下午五點復水』你就說週一」。洪孟楷週一（1日）上午10點30分宣稱「剩七個里部分社區尚未正常復水」，再度引爆居民怒火，位於管線最末端的新春里，也等水等到「快發瘋」。而侯友宜則是「提油救火」，宣布經過搶修，「有八成恢復正常用水」，讓停水戶絕望地笑說「淡水人已學會使用貓砂」。

張育萌提到，在這段超漫長的停水期間，侯友宜在新北耶誕城受訪後神隱，後續媒體堵麥，侯友宜還是在新北耶誕城。

張育萌提及，廠商除了此次施工錯誤，之前還搞出兩次小規模停水，結果廠商亂搞、新北新工處亂搞，侯友宜神隱，洪孟楷1日卻質詢經濟部，說要在立法院「向經濟部長請命」。他無奈地說：「這什麼神鬼邏輯？」

張育萌批評，新北新工處胡搞根本是常態，去年11月淡北道路工程曾經直接打穿道路，讓鐵柱插入下方機車道，讓一名70多歲阿公摔車受傷。張育萌批評侯友宜在此次大停水「躲貓貓」，連「好好做事情」都做不到，再加上洪孟楷要咎責也不敢問市府，搞出這樣的大停水，就是一場巨型的失能人禍。

