為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗PO文談「這件事」 短短1小時破百萬人搶看！

    2025/12/01 22:47 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（彭博）

    日本首相高市早苗。（彭博）

    上任一個多月人氣不斷攀升的日本首相高市早苗，今天（12/1）因她在當選自民黨總裁時所說的「工作、工作、工作、工作再工作」獲選為日本流行語年度大賞，這是繼2009年民主黨政權時期、首相鳩山由紀夫的「政權輪替」之後，再由現任首相獲得大賞，而她今晚也在社群發文分享獲獎感言。

    高市早苗週一晚間在X平台PO文，「我在當選自民黨總裁後發表的演講中，有一段話被選為今年『流行語大賞』的年度大獎，今天出席這場頒獎典禮，自己其實也覺得有點不好意思。當時我講的『工作、工作、工作、工作再工作』，絕不是要鼓勵或推廣加班文化。我之所以會這麼說，就是因為當選總裁之後，我就把自己當成『國家的經營者』。就像許多企業負責人為了照顧員工、守護客戶，以及回饋社會而犧牲睡眠，盡心盡力的努力工作。我想表達的是，我也會用相同的態度，為全體國民認真付出。」

    她接著說：「這次同時獲獎的還有『女性首相』。我個人從來不是以『成為日本第一位女性首相』當作工作的目標。但如果有人因為我成功打破一層所謂的『玻璃天花板』而感到受到鼓舞或增加勇氣，那我會覺得非常高興，也非常榮幸。據說，在『玻璃天花板』的前方，還存在著『玻璃懸崖』，就是當組織面臨危機、也就是容易失敗的局面時，女性更容易被推上領導者的位置的這種現象，而且如果真的失敗了，往往會被歸結為『女性不適合當領導者』，導致偏見的產生。為了徹底消除這樣的詞語（與偏見）在日本出現，為了日本的現在與未來，我將竭盡全力工作並交出成果。」

    該貼文發出短短1小時就有上百萬人次瀏覽、7萬多人按讚。日本網友紛紛留言，「恭喜您得獎！請休息、休息、再休息，我會一直支持您的」、「您寄託在話語中的心意，我們都感受得到！」、「那種越過玻璃天花板與玻璃懸崖的姿態，給了許多人力量。也期待您以成果來展現身為領導者的風範」、「『不停地工作、工作、再工作』這句話雖然很容易被誤解，但其背後包含的是為國家承擔責任的決心」、「自從高市政權上任後的政策與效率非常出色，讓我終於願意支持自民黨，而且高市內閣的對中路線我非常認同」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播