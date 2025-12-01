獨家》艋舺喋血！天道盟重量級份子「黑狗」遭斷腳筋 2刀手囂張待現場被逮

天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子，今日午間在台北市中華路1家大樓停車場內，被2名年輕刀手伏擊，雙腿被斷腳筋，2名刀客作案後並未離開現場，被據報趕到的萬華分局（見圖）員警當場逮獲。（資料照）

天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子，今日午間在台北市中華路1家大樓停車場內，被2名年輕刀手伏擊，雙腿被斷腳筋，深可見骨。2名刀手作案後並未離開現場，被據報趕到的萬華分局員警當場逮獲。

據了解，曾與賴男有重大恩怨的天道盟重量級份子「寶勝」，今日上午在板橋殯儀館出殯，隨後就發生賴男被廢雙腳的情事，警方不排除「寶勝」的小弟對賴報復，也算幫已逝老大昔日恩怨作一正式結束。

據了解，50餘歲的「黑狗」行事狠辣，但作風卻很神秘，外界很少人知道他的真實姓名，其間還改過1次名字，連警方對他都很難掌握，最終都以「黑狗」的諢號作為代稱。

據了解，天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，被江湖推稱為「南萬華教父」，10月14日因膽囊癌離世。由於他在北市萬華一帶擁有很高的輩分和地位，許多意外的糾葛常會莫名找上他揹鍋。

警界指出，「黑狗」就是因江湖事和「寶勝」不合，據傳「黑狗」曾設計羞辱「寶勝」，此事後來被各方勢力居中「按捺下」，但一直是「寶勝」難以吞忍的一樁江湖事。

據了解，「寶勝」今日在新北市板橋殯儀館出殯，期間各方重要黑道份子前往致意。「黑狗」也是在今日中午時段，獨自走入北市中華路一段某大樓地下停車場時，突然遭背後尾隨的2名年輕刀客揮刀砍刺，全部朝他下半身劃刺10多刀，雙腿腳筋全斷裂，刀傷可見骨，「黑狗」趴在地上哀嚎不已。

2名刀客作案後並未逃離現場，囂張滯留在案發地點。萬華分局據報到場，當場將2名刀客逮捕，全案現仍深入調查中。

