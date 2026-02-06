挑戰一中！川普簽署撥款法案附「隱藏條款」 地圖禁將台灣劃入中國

川普簽署軍援台灣法案附「隱藏條款」，明顯挑戰北京「一中原則」。（美聯社）

美國總統川普本週稍早簽署一項綜合撥款法案，內含逾14億美元支持台灣防衛。此外，法案中還包含一項「地圖條款」，明文規定美國聯邦資金不得用於製作、購買或展示「不準確描繪台灣領土、社會及經濟制度」的地圖。在法律層面上，此條款確保美國官方地圖必須反映「中國是中國、台灣是台灣」的現實，明顯挑戰北京「一中原則」。

美國國會兩院相繼通過「2026綜合撥款法案」（Consolidated Appropriations Act, 2026）後，川普（Donald Trump）於3日將其簽署成法，內容包括撥款10億美元（約新台幣317億元）強化台灣安全合作、編列1.5億美元用於替換提供給台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於3億美元用於對台援助。

請繼續往下閱讀...

其中，法案還寫道，本法提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣和由台灣當局管轄之島嶼的領土範圍，及其社會、經濟制度的地圖。

據悉，該「地圖條款」為眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）所提出，他過去就曾提出類似法案，他強調，目的是為了確保美國聯邦政府的地圖能反映真實情況，即「中國是中國，台灣是台灣」。在最新的綜合撥款法案中，這項條款被再次納入。

該條款極具政治意義，可解讀美方在法律層面上，挑戰北京「一個中國原則」，強調台灣從未受中共管轄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法