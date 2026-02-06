民進黨雲林縣鄉鎮市長登記名單出爐 「番薯產地」3人競爭另行登記

民進黨雲林黨部辦理鄉鎮市長登記，共有9鄉鎮市參選人登記。（資料照）

九合一大選將在11月28日舉行，民進黨雲林縣黨部4至6日舉辦鄉鎮市長登記，今（6日）登記截止，共有九鄉鎮登記，盛產番薯的水林鄉則因有3名黨員欲參選，將另開放登記時間。

民進黨雲林縣黨部1月12日起展開縣議員提名登記，原預計提名18名，經過5天登記時間，僅有14人登記，其中，第1、3、5、6等四個選區登記人數不足預計提名席次，第4選區則多於提名席次，黨部會先協調，而本月4日起展開三天鄉鎮市長參選登記。

請繼續往下閱讀...

黨部指出，莿桐鄉長廖秋蓉、西螺鎮長廖秋萍、古坑鄉長林慧如、東勢鄉長張健福四人參選連任，前立委尹玲瑛、雲縣議員張維崢、元長瓦磘村長陳中一、農水署雲林區處機要秘書楊創民、雲林縣埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆，登記參選斗六市長及林內、元長、二崙、褒忠鄉長，另有11鄉鎮未有人登記。

縣黨部主委、立委劉建國表示，登記完名單將由黨部選對會彙整，再交給執委會審查，未有黨員登記參選鄉鎮，會依照民進黨公職人員提名辦法辦理，由選對會再討論因應作為，或許會採徵召方式尋得人才。

劉建國指出，根據先前填寫的意願表，發現部分鄉鎮有多位登記填寫，但部分並未具黨員資格，後續將會召集相關人士前來討論是否有協調空間，另有部分黨員想以無黨籍身分參選，會經過執委會開會確認後做出相關因應作為。

縣黨部表示，先前意願表填寫，水林鄉有鄉代陳文正、前公所機要呂淑雲、土厝村長蔡陣順等三位優秀黨員登記，已開會協調將另行開放水林鄉長登記時間，後續不排除進行民調初選，將最強候選人提出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法