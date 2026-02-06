明寒流來襲低溫下探9度 陽明山、太平山有機會降雪

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

明天（7日）寒流報到，全台「凍番薯」，多地又濕又冷！中央氣象署預報，明天中部以北、宜蘭天氣明顯轉濕冷，其他地方也會陸續降溫，尤其到了下週日到週一清晨，西半部、宜蘭低溫下探9度，直到週一白天時，溫度才會回升。另外，若溫度與水氣配合，明天晚上到下週日，陽明山國家公園的大屯山、七星山山頂、拉拉山和太平山等高山有機會降雪。

「明天寒流南下，中部以北、宜蘭天氣明顯轉冷，其他地方也會陸續降溫！」中央氣象署預報員鄭傑仁表示，北部、宜蘭、花蓮清晨17、18度，越晚越冷，到了晚上只剩12-13度；中部、台東白天還有23度、南部27度，但到了晚上，中部只剩下14度，南部、花東16-18度。

鄭傑仁指出，明天基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生，北部地區有短暫雨，花東、恆春及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地是多雲的天氣，不過，南部平地晚上也有零星降雨機會。

鄭傑仁說，下週日整天到週一清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，下週日白天北部、宜蘭只有13度，中部、花東16-18度，南部21度左右，低溫部分，西半部、宜蘭9-12度，花東11-14度，局部地區溫度會再低1-3度。

鄭傑仁指出，下週一白天溫度逐漸回升，北部、宜蘭、花蓮16-18度，中南部、台東20-22度。週二各地氣溫會再回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，北部、宜蘭清晨12-13度，中南部14-16度，白天各地都有機會到20度以上，北部約20度，中部及東半部21-23度，南部達26度。

下週二至三有另一波冷空氣南下，鄭傑仁說，週二鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼，中部以北、宜蘭14-15度，南部、花東16-19度；週四東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼。

降雨部分，鄭傑仁表示，相較於明天，下週日降雨範圍縮小，桃園以北、東半部地區及恆春半島、西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；到了週一水氣更少，各地大多為多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；週二各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁表示，下週三迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。這波冷空氣轉乾速度較快，到了週四，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁說，明天晚上到下週日，若溫度與水氣配合，南部及台東3000公尺以上高山，竹苗、中部和花蓮2500公尺以上高山，以及桃園以北、宜蘭1000公尺以上有機會降雪，因此如陽明山國家公園的大屯山、七星山山頂、拉拉山和太平山等熱門追雪地點，都有機會降雪。

鄭傑仁提醒，明天晚上到下週日，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，提醒民眾注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法