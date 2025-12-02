替義父完成心願？「南萬華教父」剛辦完告別式 義子砍斷仇家腳筋

警方到場時，徐嫌、王嫌在場沒有落跑。（記者王冠仁翻攝）

天道盟重量級大哥「黑狗」賴姓男子，昨天在台北市萬華區一處停車場內，被2名埋伏刀手持刀攻擊，賴的雙腳腳筋被砍斷，血流如注、倒地哀嚎；2嫌犯案後沒有離去，還自行打電話報警，警方到場逮捕徐、王2嫌。據悉，徐姓犯嫌自稱是天道盟已故大哥高寶勝義子，高生前跟賴為了土方利益結下樑子，徐聲稱砍人是為了幫高報仇、討回公道。

據了解，天道盟已故大哥高寶勝被稱為「南萬華教父」，他因罹癌今年10月中旬逝世，昨舉辦告別式。

江湖謠傳，多年前高因為南萬華周邊的青年公園、馬場町等地區的相關工程及土方利益與賴起衝突，雙方結下樑子，高當時吃虧，相當不是滋味，曾多次對外抱怨。

警方調查，徐、王兩人疑似掌握了賴男的行蹤，昨天中午近12時跑到台北市漢口街一處大樓內的停車場埋伏。下午1時48分，賴男搭電梯到停車場，走到繳費機前要繳停車費時，埋伏許久的王男朝他噴辣椒水，隨後再以環抱方式控制他行動，在旁的徐男隨即拿出一把刀朝他雙腳揮砍攻擊。

警方說，徐犯案後自行打電話報警，當時有許多路過民眾見狀，也嚇得先後報警。轄區員警趕到現場時，徐、王站在原地等候、雙手高舉，隨即被警方壓制逮捕。

