    首頁　>　社會

    左營超載半拖車與機車擦撞 7旬婦頭部受傷送醫

    楊男駕駛的半拖車與機車發生事故。（民眾提供）

    楊男駕駛的半拖車與機車發生事故。（民眾提供）

    2025/08/17 23:19

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區今（17）日發生一起大型車與機車的交通事故，楊姓男子駕駛半拖車行經軍校路608巷口，與76歲唐姓婦人騎乘的機車擦撞，唐婦頭部受傷送醫，警方正釐清事故原因，另發現楊男駕駛的半拖車涉有超載、未依規定申請路權，依規定開罰。

    左營分局上午10時53分許獲報，軍校路608巷口發生一起大型車與機車的交通事故，警方派員處置並維持現場交通。

    經了解，楊男駕駛營業半拖車，沿軍校路快車道由南往北直行，至事故地點時，與同向於外側慢車道直行的機車發生擦撞，致唐婦頭部等處受傷，由119救護人員送往醫院治療，楊男則無受傷。

    警方獲報後至現場蒐證、測繪，雙方駕駛均無酒精反應。楊男駕駛營業半拖車涉有超載，違反「道路交通管理處罰條例」第29條之2第3項，處新台幣1萬6000元罰鍰；另該車未依規定申請路權，依同條例第60條第2項第2款告發，處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

    與半拖車發生擦撞的婦人，頭部受傷送醫。（民眾提供）

    與半拖車發生擦撞的婦人，頭部受傷送醫。（民眾提供）

    警方獲報處理事故並維持交通秩序。（民眾提供）

    警方獲報處理事故並維持交通秩序。（民眾提供）

