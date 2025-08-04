桃園竹圍漁港戲水被浪捲走 尋獲最後1人成冰冷遺體

海巡署人員昨午夜再於附近海域，搜尋到另名鄭姓學生遺體，失蹤2生均已尋獲。（海巡署提供）

2025/08/04 00:28

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市4男1女均為16歲的高中生前（2）日傍晚在大園區竹圍漁港南堤海邊遊玩，4名男高中生下水突遭大浪席捲，其中2人被海流帶到礁石區幸運獲救，鄭姓、林姓2名高中生被浪捲到外海失蹤，家屬焦急不已；海巡署第三巡防區指揮部會同桃園市消防局從前天傍晚起至昨天深夜持續進行陸海空搜救，昨晚7點3分在現場附近海堤旁海中發現1具浮屍，初步調查身分為失蹤者之一的林姓高中生；海巡、消防人員漏夜搜尋，昨深夜11點26分又於現場附近海域發現、打撈起1具浮屍，經查為失蹤的鄭姓高中生，警方已通知家屬指認並報請桃園地檢署檢察官相驗。

桃園市政府消防局前天下午5點25分接獲報案指有民眾被浪捲走，甚至有2人飄到外海，119勤務指揮中心立即竹圍、山腳消防分隊等單位派員趕往救援，也通報海巡署第3巡防區指揮部展開搜救。消防局指出，4男1女5名高中生前天下午到竹圍漁港南堤戲水，其中女高中生沒下水，4名男高中生都下水，傍晚卻遇上大浪全被捲走，鄭姓、林姓男高中生疑飄到外海失蹤，林姓與潘姓男高中生被海流帶到礁石區後，由2名外籍移工協助救起。

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前晚入夜後風浪增大，消防局2艘橡皮艇暫時停止搜尋，改採岸際搜尋；外海由海巡署派遣艦隊分署第2、第12海巡隊巡防艇、協調空偵機自松山機場起飛增援，另動員沙灘車、熱顯像車投入搜救行動。

失蹤的2名高中生至昨天上午仍未尋獲，桃市消防局與海巡署第3巡防區指揮部昨清晨天亮後加派人員搜救，消防局也加派人力於岸邊擴大搜尋範圍；海巡署表示，昨日在岸上動員21車47人、海上動員八艘船艇42人，並協調2架次偵搜直升機10名空勤人員投入搜尋，歷經一整個白天搜救未果，而至昨晚間7點3分，搜救人員於現場附近海堤旁海中發現1具浮屍，初判為失蹤者之一的林姓高中生；昨深夜11點26分又在附近海域巡後最後失蹤的鄭姓高中生。

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