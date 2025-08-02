8/2 今彩539頭獎開1注！800萬獎落彰化

今晚（8月2日）開獎的第114000187期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/08/02 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月2日）開獎的第114000187期今彩539頭獎開出1注，由彰化縣埔鹽鄉埔鹽村彰水路二段56號1樓「祥富彩券行」「樂歡天彩券行」開出。

第114000187期今彩539中獎號碼為「03、14、22、25、31」，頭獎開出1注，可得800萬；貳獎共291注中獎，每注可得2萬元；參獎共8515注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9486注中獎，每注可得50元。

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第114000187期39樂合彩中獎號碼為「03、14、22、25、31」，四合頭獎開出9注，每注可得21萬2500元；三合共559注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6589注中獎，每注可得1125元。

第114000187期3星彩中獎號碼為「839」，壹獎共34注中獎，每注可得5000元。

第114000187期4星彩中獎號碼為「5015」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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