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    照片曝光！捷運新埔站外偷拍正妹 「女裝大佬」被逮心虛發抖

    「女裝大佬」偷拍裙底，被詢問時，怪客心虛發抖。（記者吳仁捷翻攝）

    「女裝大佬」偷拍裙底，被詢問時，怪客心虛發抖。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/12 16:40

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一名妙齡女今天清晨下班途經捷運新埔站出口附近，感覺遭一名男扮女裝怪客偷拍裙底，感到害怕之際；一名好心人看到她慌張模樣，陪被害女子上前詢問怪客是否偷拍，疑犯疑心虛、支吾其詞還發抖。路人報警，警方到場保全手機，遏止偷拍影像外流，抄登疑犯資料，待受理被害人報案，將朝妨害秘密罪嫌偵辦。

    警方調查，板橋區一名妙齡女子今天清晨5時許步行途經民生路二段，她發現遭一名身穿女裝人士偷拍，仔細一看赫見對方是男扮女裝，她自覺下班已很累，又遇到「女裝大佬」偷拍，不知所措之際，一名好心路人詢問女子，得知她疑遭偷拍，陪她壯膽上前詢問男子。

    被害女子、路人質問男子是否偷拍，他緊張得說不出話來，發抖操作手機，路人報警處理。因被害女子上夜班疲累，先離去返家休息，警方到場了解，要求保全手機，避免偷拍影像外洩。

    警方說，目前已抄登疑犯資料，也保全手機內可疑影像，目前等待女子完成報案，展開偵查；被害女子上網呼籲，她清晨5時許疑在板橋民生路二段遭偷拍，請廣大女性小心，感覺對方不怎麼正常，還好有好心人在，不然感覺超危險。

    新北市妙齡女今清晨在捷運新埔站旁遭男扮女裝的大佬偷拍裙底，上網提醒大家小心。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市妙齡女今清晨在捷運新埔站旁遭男扮女裝的大佬偷拍裙底，上網提醒大家小心。（記者吳仁捷翻攝）

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