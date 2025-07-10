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    消防救溺翻船2殉職 蕭煥章：將檢討消防救災救護分流

    消防署長蕭煥章說，勤安會正在檢討消防救災、救護是否要分開，該議題會在今年處理。（記者李文馨攝）

    消防署長蕭煥章說，勤安會正在檢討消防救災、救護是否要分開，該議題會在今年處理。（記者李文馨攝）

    2025/07/10 20:55

    〔記者李文馨／台北報導〕新北新店救溺翻船案導致2名消防員殉職，消促會昨呼籲消防員應依災難類型、人員專長進行分工配置。消防署長蕭煥章今天表示，今年8月的警專入學訓練消防正期班將招生400位，特考班則有1千位，盼補足人力問題，勤安會今年也將檢討消防救災、救護是否要分開。

    蕭煥章今天在內政部務會報會後記者會上表示，消防安全是消防署與各縣市長期共同努力的，發生這個狀況是最深沉的痛，「我想在座各位沒有人比我還痛，我一路關心消防人員的訓練救災安全」。

    他說，消防署不斷精進，讓消防人員在畢業前救災技能可以到位，4位消防同仁都有救生員訓練、急流救助合格，至於是哪個環節出問題，新北市跟內政的災害調查會去審慎盤點哪個環節出狀況所導致。

    對於消促會提出消防三大任務專責化，依災難類型、人員專長進行分工配置。蕭煥章說，釋字785號解釋出來後，消防人力必須兼顧勤務執勤、緊急救助的問題，縣市人力這段時間確實吃緊，目前跟警專、考試院協調，今年8月的警專入學訓練正期班招生400位，特考班則有1千位。

    蕭煥章說，在人力到位以後，勤安會正在檢討消防救災、救護是否要分開，該議題會在今年處理，目前正在做專案研究。若每年有400加1000位的訓練量，也許最快3年、最慢5年人力缺口會補足，專業劃分也會到位。

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