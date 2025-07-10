把孩童當拖把施暴！高雄諾貝爾明誠幼兒園5點聲明 網怒轟：快倒一倒！

高雄「諾貝爾明誠幼兒園」驚爆沒教保員資格的蔡姓女職員，在教室對幼童施暴。（圖翻攝自李雅慧臉書）

2025/07/10 19:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員李雅慧昨（9日）晚在臉書發文指控，位於鼓山區的「諾貝爾明誠幼兒園」，沒教保員資格的蔡姓女職員在教室對幼童施暴，包括扯童手臂、抽椅子、把孩子當拖把一樣在地上拖行、「蓋布袋」等不當行為全被爆出來，引發輿論撻伐。過了將近一天，園方終於在今（10日）下午發出5點聲明回應，並向受害幼童家長、外界道歉。

針對女職員不當對待幼童，諾貝爾明誠幼兒園今下午4點多透過臉書發布聲明：「針對此次事件，我們感到很痛心及遺憾。本園堅守教育本分，嚴守法令與道德規範，絕不容許任何不當對待幼兒的行為在本園中發生。該名人員已於當日懲處解聘，不再接觸任何幼童。」

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「針對此事件，以下是敝園已執行的措施。第一，通報主管機關。依照兒童及少年福利與權益保障法相關規定，完成通報程序並配合調查；第二，配合調查、提供必要資料。主動提供監視錄影、班級紀錄與相關書面資料予主管機關調查所需」。

「第三，幼兒心理關懷與支持。安排專業輔導機制，視需求提供心理諮詢或情緒觀察紀錄。第四，教職員內部緊急會議。通報全體團隊事件內容與應對原則，再次強調不當對待事件零容忍之態度立場。第五，持續主動與家長保持溝通，希望能取得受影響家長的諒解」。

「我們深知家長將寶貝託付予我們，是極大的信任。對於此次事件所造成的擔憂與不安，我們深感遺憾與歉意。我們已針對本次事件進行全面檢討，並啟動內部教保人員再訓練、情緒支持及教學現場風險控管措施，以確保類似事件不再發生。同時，我們也將持續改善，讓家長能安心、放心，讓孩子能在安全、溫暖的環境中快樂成長。」

「我們會加倍關心孩子的心理狀況，並盡全力取得家長的諒解。此次事件現在已經進入調查階段，我們將尊重調查結果也願意誠實面對，勇於承擔，絕不姑息。謝謝社會大眾的關心及本園家長的支持，造成社會大眾的不安及錯誤的示範，本園致上十二萬分的歉意。我們會以全園孩子為中心，以受到最小的影響為目標持續努力，希望讓孩子能早日恢復安心的學習環境。」

不過氣憤的網友們不買單，紛紛在聲明貼文底下留言，「該名人員無教保資格，園所卻隻字未提，那當初是如何應徵上園所工作？再來，一位老師最多帶5位小朋友，整間教室這麼大不可能只有虐童者一位老師，其他的老師或園所人員全都漠視？還是園所長久以來睜一隻眼閉一隻眼看兒童被不當對待？」、「會招聘無資格的老師，園所根本也有問題，真希望你們就此倒閉」、「園所要付完完全全的責任，況且你們還不便宜！父母手中的寶送去那邊被你們虐待，你們還有良心嗎？」、「想甩鍋喔，園方沒有盡到監督責任，就應該負起相對責任」、「沒誠意的紙上道歉文，把家長都當屁，負責人不用出來道歉嗎？」

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