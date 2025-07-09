高市幼兒園爆凌虐！ 3歲童遭職員「蓋布袋」、當拖把拖行...還害摔倒

女職員拉起小孩的衣服蓋住小孩的頭，形同「蓋布袋」。（擷取自李雅慧臉書）

2025/07/09 22:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市議員李雅慧今（9日）晚間在臉書發文，指高雄某幼兒園發生職員對3歲幼童粗暴對待，像拉扯幼童手臂在教室拖行、拉開椅子讓孩子摔倒，還將衣服拉起蓋住孩子頭部形同「蓋布袋」，要求教育局對施暴者與失職園方嚴懲，據了解，該名職員已被開除，教育局也將進一步追查。

李雅慧指出，她接獲家長陳情，某幼兒園竟發生職員對年僅3歲幼童，施以粗暴對待的離譜事件，家長反映孩子最近開始害怕上學，常常哭鬧、情緒反常，直到調閱監視器才發現令人憤怒的畫面，幼童被拉扯手臂、在教室拖行如同拖把，也被拉開椅子而摔倒，甚至將衣服拉起蓋住孩子頭部，宛如「蓋布袋」霸凌！更誇張的是該名職員根本不是老師，卻能進入教室對孩子「管教」。

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李雅慧表示，她第一時間已要求教育局立即調查並作出處置，包括立刻禁止該員接觸幼童、退出教學現場；徹查園方監督責任，有無疏失、隱匿、包庇；清查是否有其他幼童遭受不當對待。並要求教育局對施暴者與失職園方依法嚴懲，給所有家長一個交代。

李雅慧後續也再補充說明，目前查詢該園並未發生過教保服務人員不當對待幼兒的紀錄，113學年度基礎評鑑結果為全數指標通過，相關責任仍需釐清。

據了解，該所幼兒位於鼓山區，事件疑似發生在7月4日，該名施暴的職員已經被開除了，教育局已進行追查，若有不當對待將嚴懲。

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1名女職員拉著幼童的手臂拖行。（擷取自李雅慧臉書）

女職員拉開椅子害幼童跌坐地上。（擷取自李雅慧臉書）

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