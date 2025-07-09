為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市幼兒園爆凌虐！ 3歲童遭職員「蓋布袋」、當拖把拖行...還害摔倒

    女職員拉起小孩的衣服蓋住小孩的頭，形同「蓋布袋」。（擷取自李雅慧臉書）

    女職員拉起小孩的衣服蓋住小孩的頭，形同「蓋布袋」。（擷取自李雅慧臉書）

    2025/07/09 22:48

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市議員李雅慧今（9日）晚間在臉書發文，指高雄某幼兒園發生職員對3歲幼童粗暴對待，像拉扯幼童手臂在教室拖行、拉開椅子讓孩子摔倒，還將衣服拉起蓋住孩子頭部形同「蓋布袋」，要求教育局對施暴者與失職園方嚴懲，據了解，該名職員已被開除，教育局也將進一步追查。

    李雅慧指出，她接獲家長陳情，某幼兒園竟發生職員對年僅3歲幼童，施以粗暴對待的離譜事件，家長反映孩子最近開始害怕上學，常常哭鬧、情緒反常，直到調閱監視器才發現令人憤怒的畫面，幼童被拉扯手臂、在教室拖行如同拖把，也被拉開椅子而摔倒，甚至將衣服拉起蓋住孩子頭部，宛如「蓋布袋」霸凌！更誇張的是該名職員根本不是老師，卻能進入教室對孩子「管教」。

    李雅慧表示，她第一時間已要求教育局立即調查並作出處置，包括立刻禁止該員接觸幼童、退出教學現場；徹查園方監督責任，有無疏失、隱匿、包庇；清查是否有其他幼童遭受不當對待。並要求教育局對施暴者與失職園方依法嚴懲，給所有家長一個交代。

    李雅慧後續也再補充說明，目前查詢該園並未發生過教保服務人員不當對待幼兒的紀錄，113學年度基礎評鑑結果為全數指標通過，相關責任仍需釐清。

    據了解，該所幼兒位於鼓山區，事件疑似發生在7月4日，該名施暴的職員已經被開除了，教育局已進行追查，若有不當對待將嚴懲。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    1名女職員拉著幼童的手臂拖行。（擷取自李雅慧臉書）

    1名女職員拉著幼童的手臂拖行。（擷取自李雅慧臉書）

    女職員拉開椅子害幼童跌坐地上。（擷取自李雅慧臉書）

    女職員拉開椅子害幼童跌坐地上。（擷取自李雅慧臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播