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    蓋布袋、抽椅子！高雄幼兒園職員施暴 3歲童聽到上學就崩潰大哭

    高雄市某幼兒園爆虐童，職員惡劣拉開椅子，害幼童跌座地上。（高雄市議員李雅慧提供）

    高雄市某幼兒園爆虐童，職員惡劣拉開椅子，害幼童跌座地上。（高雄市議員李雅慧提供）

    2025/07/10 11:03

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市議員李雅慧昨（9）日揭發鼓山區某幼兒園有職員對3歲幼童施暴，拉扯手臂拖行、拉開椅害孩子摔倒、用衣服「蓋布袋」等惡行；家長今（10）日受訪時心痛說，原本喜歡上學的孩子現在一聽到要上學就崩潰大哭；教育局回應，該職員已被開除，已展開進一步調查。

    受害的3歲女童家長說，孩子原本很喜歡上學，但這幾個月半夜都會突然哭鬧，還堅持不要上學，一說到要上學就開始崩潰大哭，因為不太對勁，去看監視器才看到自己的孩子粗暴被拖行，其他小孩也有類似狀況，還被「蓋布袋」。

    李雅慧透露，該名施暴的職員今年3月才到職，且非教保員卻能進入教室對孩子「管教」。記者詢問園方則回應，相關事件已通報校安，教育局也已在調查，不過對於該名職員是否具教保員資格則未做說明，僅說是園方核備，一切依教育局規定，目前該員已經沒有在園內工作，園方對此事非常痛心、絕不姑息，並持續關心孩子的狀況。

    教育局說明，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料。同時責成園方即日起停止讓涉案蔡姓「教保員」進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘該員。教育局將召開審查小組，研議成立專案調查小組進一步調查。

    教育局強調，若查證屬實，涉案人將面臨最高60萬元罰鍰，並處以解聘，最重可處1至4年，甚至終身不得再任職幼兒園；園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分，對於不當管教行為零容忍。

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    高雄市某幼兒園爆虐童，職員拉扯3歲女童手臂拖行。（高雄市議員李雅慧提供）

    高雄市某幼兒園爆虐童，職員拉扯3歲女童手臂拖行。（高雄市議員李雅慧提供）

    高雄市某幼兒園爆虐童，幼兒園職員拉起幼童衣服如「蓋布袋」一樣蓋頭。（高雄市議員李雅慧提供）

    高雄市某幼兒園爆虐童，幼兒園職員拉起幼童衣服如「蓋布袋」一樣蓋頭。（高雄市議員李雅慧提供）

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