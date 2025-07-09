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    花千萬買境外保單保證獲利10％「第4年沒了」 台中婦一查竟空殼公司

    警方表示，該案如涉詐欺必嚴懲嚴辦，將犯嫌查緝到案。（警方提供）

    警方表示，該案如涉詐欺必嚴懲嚴辦，將犯嫌查緝到案。（警方提供）

    2025/07/09 17:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中70多歲婦人疑誤信熟人投資陷阱，耗資千萬元購買境外保單，如今血本恐將無歸，今（9）日在劉姓女兒陪同下報案，控告鄧姓保險經紀人涉嫌詐欺，警方表示，已受理案件並將全力偵辦，釐清相關金流與責任歸屬。

    劉小姐表示，母親多年前繼承上千萬遺產，透過認識超過20年的熟識保險員介紹認識其丈夫、即鄧姓保險經紀人，對方聲稱該境外保單每年穩定保證獲利10%，媽媽決定投入1000萬元，前3年確實每年都有收到百萬元「利息」，未料去年起利息未入帳。

    期間媽媽雖多次詢問，鄧男竟將責任推託給一家金融科技公司，劉小姐透露，「對方說該公司在柬埔寨有銀行，但在台中只設一個辦事處，結果根本沒人聽過，也查不到實體公司。」經進一步查詢金管會「警示資訊專區」，更發現該公司未經金管會核准，亦未依法註冊，根本不具備在台代理、銷售境外基金資格。

    劉小姐今天攜同母親在市議員陳清龍安排下，向豐原警方報案，劉小姐說，母親這段期間情緒崩潰、天天以淚洗面，還因壓力大而多次就醫，她痛批：「這不是投資，是詐騙！」並表明將循司法途徑求償到底，希望詐騙者受法律制裁，也提醒民眾不要被高報酬利誘，落入境外保單陷阱。

    豐原分局表示，有關劉小姐所報案的境外保單詐欺案，將全力積極偵辦，釐清報案人所提事證，如涉詐欺必將嚴懲嚴辦，將犯嫌查緝到案，絕不容忍，並呼籲民眾投資要謹慎，多加查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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