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    首頁 > 政治

    獨家》收2萬人民幣出賣立院密件 朱政騏幕後主使竟是《海峽導報》主任

    2026/04/08 09:14 記者劉詠韻／台北報導
    朱政麒因在擔任總統府副秘書長何志偉助理期間，以手機翻拍機密資料並傳輸給中國人士，北檢上週依違反「國家安全法」洩密罪起訴。（資料照）

    朱政麒因在擔任總統府副秘書長何志偉助理期間，以手機翻拍機密資料並傳輸給中國人士，北檢上週依違反「國家安全法」洩密罪起訴。（資料照）

    台北地檢署上週依違反國家安全法洩密等罪，起訴民進黨籍台北市議員初選勝出者朱政騏（目前已遭除名）。檢調查出，朱政騏利用職務之便，刺探並翻拍列為密級的立法院文件，再透過專用手機傳送給具有中共身分的王姓男子，並收受人民幣2萬元為報酬；據本報掌握，王男即中共對台統戰核心媒體《海峽導報》新聞中心主任王煒，過去藉由採訪之名，在台活動已逾10年。

    隸屬於「福建日報報業集團」的《海峽導報》，長期對台進行統戰滲透。陸委會2025年1月曾示警，指該媒體並非單純新聞機構，而具明顯統戰性質的官方喉舌；過去該報也曾捲入爭議，其社務委員林靖東曾被查出收受中共資金、捏造假民調，企圖影響台灣總統選舉，我國政府去年已宣佈暫停該報駐台據點。

    檢調研判，王煒以《海峽導報》記者身分在台期間，持續接觸政治幕僚並建立人脈，行為已涉及情資接觸與蒐集。至於朱政騏一案，則原由高檢署偵辦退休行政院官員胡鵬年涉嫌違反國家安全法案，再由台北市調查處報請北檢指揮偵辦，逐步追查在台協力網絡。

    北檢溯源調查，發現朱政騏與王煒往來密切，包括朱於2022年間，利用出入立法院辦公室的便利，刺探並翻拍核定為「密」級的PDF文件，隨即透過該專用手機傳送給王煒，並事後收受人民幣2萬元作為對價，雙方形成固定的資訊傳遞與報酬往來模式。

    此外，北檢查獲，王煒曾交付朱男一支iPhone 13 Pro作為專用手機，要求其以該設備作為傳送資料的單一管道，以降低遭國安單位監控的風險，行為則涉犯國家安全法中「為大陸地區刺探、收集及交付公務上應秘密之消息」等罪嫌。

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