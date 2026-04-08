起底海峽導報3-1》昔操控民調欲影響總統大選 今指示朱政騏刺探立院密件

「海峽導報」記者林靖東。（翻攝自「攝徒日記Fun TV」Youtube）

本報追查，中共官媒《海峽導報》對台滲透不只指示朱政騏偷拍立法院密件案，其新聞中心主任王煒及記者林靖東，早已在前年總統大選期間指使媒體人林献元、退休副教授蘇雲華製造偽假民調；此案二審認定二人受指示協助中共介入選舉，判林9月、蘇6月徒刑，並宣告緩刑，最高法院駁回上訴定讞。

檢調查出，林献元2023年12月，透過通訊軟體將捏造的民調資料傳送給王煒，而林献元則收受王煒匯入的多筆人民幣款項，總計約13萬2230元，其中部分用於宣傳費用。

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林献元在公司設立過程中，以借款、轉帳及存摺影本等方式，表面完成股款繳納，形成財務報表與登記文書不實紀錄。他透過友人借款30萬元，再由配偶轉帳至公司帳戶，製作股款已繳納證明，最後將資金回流原借款人名下，未用於公司經營，使不知情公務員誤認資金已到位。

檢調追查，在民調操作上，蘇雲華自2023年11月24日起，在各地火車站佯裝製作民調或自行編寫不實手稿，交由林發布；林献元則捏造民調發布到多個網路平台，暗示藍、綠陣營競爭激烈，誘使泛藍選民放棄支持排名第3的「柯盈配」。

此外，林献元發佈前先將造假數據傳給《海峽導報》幹部兼記者林靖東，再由林靖東撥款至微信帳戶。林在操作過程中指示蘇「有始有終，才能請款？」對此，蘇則回應「老師配合你！」

法院認為，二人手法精密，操作時間連貫，利用網路媒體分散發佈訊息，使不實民調看似多來源、可信度高；林透過不知情友人經營媒體平台降低涉案風險，蘇負責數據與假象營造，形成完整鏈條，足以影響選民投票意向，損害選舉公正；一審台中地院依違反總統副總統選罷法，判處林8月徒刑、蘇4月徒刑。

二審認定，林献元與蘇雲華協助中共介入我國大選，考量二人部分認罪且具悔過態度，宣告緩刑。檢方不服量刑過輕提出上訴，但最高法院認定二審量刑理由充分，未逾裁量範圍，駁回上訴，全案定讞。

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自稱民調專家的退休學者蘇雲華，被依反滲透法判9月徒刑。 （資料照）

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