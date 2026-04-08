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    首頁 > 政治

    斗南鎮長3人表態角逐 綠營擬推人恐成激戰區

    2026/04/08 09:02 記者黃淑莉／雲林報導
    斗南鎮長沈暉勛妻子歐月香日前在臉書宣布參選下屆斗南鎮長。（記者黃淑莉攝）

    斗南鎮長沈暉勛妻子歐月香日前在臉書宣布參選下屆斗南鎮長。（記者黃淑莉攝）

    2026年九合一選舉11月28日投票，地方選戰逐漸升溫，雲林縣斗南鎮長沈暉勛任滿2屆將卸任，妻子歐月香前幾天在臉書宣布角逐下屆鎮長寶座，加上先前表態參選的現任議員簡慈坊、顏忠義，民進黨雲林縣黨部也說不會缺席，斗南將是全縣20鄉鎮市中競爭最激烈選區。

    歐月香在臉書以「傳承服務．延續初心」為題，宣布參選下屆斗南鎮長，歐月香說，她的先生從鎮代到鎮長，15年來為地方奔走、為民服務，她一直在旁邊看著、聽著、陪著，尤其近7年多斗南建設進步大家有目共睹，希望能延續既有建設藍圖與政策，不要讓斗南倒退嚕。

    簡慈坊現年45歲，父親簡錦全曾任斗南鎮長、縣議員，16年前回鄉接棒參選第17屆雲林縣議員，台大哲學系畢業、形象清新，高票當選，並順利連任第18屆，2018年與沈暉勛競選斗南鎮長失利，2022年再度當選議員。

    簡慈坊表示，長期在地方服務，深感斗南仍有許多進步空間，包括斗南車站周邊活化、親子休憩空間及治水工程等，議員只有監督權，鎮長才可以真正貢獻地方，把想做的政策落實，她一定參選到底替鎮民服務。

    54歲顏忠義2014年當選斗南鎮代表踏入政壇，長期投入地方公益，2018年參選第19屆縣議員順利當選，2022年連任第20屆。

    顏忠義指出，參選斗南鎮長是他人生規劃之一，加上有許多支持者鼓勵，他評估現任鎮長任期將屆滿，自己服務歷練完整，是實現他想建設斗南理念的最好時機點，他有信心能夠為斗南鎮爭取有感政策及建設，一定會選到底。

    此外，民進黨雲林縣黨部雖在黨內提名登記期間無人登記參選斗南鎮長，但縣黨部表示，仍持續徵詢合適人選，強調不會在斗南缺席。隨著選戰逐步升溫，斗南鎮長選情備受關注。

    現任議員簡慈坊強調參選斗南鎮長要為斗南鎮做更多貢獻及服務。（記者黃淑莉攝）

    現任議員簡慈坊強調參選斗南鎮長要為斗南鎮做更多貢獻及服務。（記者黃淑莉攝）

    現任議員顏忠義轉換跑道參選斗南鎮長，他說有自信為斗南爭取更有感的建設及福利。（擷取自顏忠義臉書）

    現任議員顏忠義轉換跑道參選斗南鎮長，他說有自信為斗南爭取更有感的建設及福利。（擷取自顏忠義臉書）

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