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    起底海峽導報3-2》馬英九時期准許駐台 16年後被陸委會認定對台統戰組織

    2026/04/08 09:26 記者劉詠韻／台北報導
    隨著社群媒體與影音平台興起，海峽導報將重心轉向經營網路影音與社群平台。（記者劉詠韻翻攝）

    隨著社群媒體與影音平台興起，海峽導報將重心轉向經營網路影音與社群平台。（記者劉詠韻翻攝）

    本報掌握，民進黨籍台北市議員初選勝出者朱政騏，涉嫌將立法院密級文件翻拍後傳送給中國對台統戰核心媒體、《海峽導報》台灣新聞中心主任王煒。回顧歷史，馬英九政府自2008年上台後推動兩岸新聞交流政策，多家中國官方媒體陸續獲准駐台，約於2009年前後形成中方媒體常駐採訪制度，其中就包括《海峽導報》。

    《海峽導報》隸屬於福建日報報業集團，總部位於廈門，長期以對台新聞為主要定位，並被視為福建地區重要的對台宣傳窗口。隨著政策逐步開放，該報與廈門衛視等福建媒體，約於2009年前後取得在台駐點資格，開始派遣記者常駐台灣，納入政府核准的中方媒體駐台體系。

    早期《海峽導報》駐台記者的主要工作，仍以傳統新聞採訪為主，報導內容多聚焦台灣社會民情、經濟動態，以及在台中生、中客等生活相關議題，呈現較偏向民生與交流層面的報導型態。當時整體運作模式，與其他駐台外媒並無明顯差異，亦屬兩岸新聞交流政策下的常態化安排。

    不過，隨著社群媒體與影音平台興起，該報駐台記者的工作型態逐漸出現轉變。近年來，報社將重心由紙本新聞轉向經營網路影音與社群平台，包括開設YouTube頻道「海峽導報」及臉書粉絲專頁，透過剪輯台灣政論節目與評論內容，再經重新包裝後傳送至中國平台播送，逐步形成跨平台傳播模式。

    據了解，《海峽導報》長期維持約1至2名記者在台輪替駐守，並與新華社、人民日報、中央電視台等中國官方媒體並列，屬於政府核准可在台駐點採訪的8家中方媒體之一，其運作模式長年維持相對固定。

    直至2024年總統大選期間，該報社務委員林靖東遭指控涉及指示捏造不實民調，相關情事引發司法機關調查，也使外界開始重新檢視其在台活動性質。其後，2025年1月2日，陸委會副主委梁文傑宣佈，經跨機關評估後，認定《海峽導報》具有統戰宣傳性質，已偏離單純新聞採訪角色，決定暫停批准其駐點人員輪替來台。

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    圖為馬英九前年4月10日與習近平在北京「馬習二會」。（歐新社）

    圖為馬英九前年4月10日與習近平在北京「馬習二會」。（歐新社）

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