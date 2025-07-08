京華城證人胡方瓊遭疲勞訊問？ 廉政署：並無此事

法務部廉政署。（資料照）

2025/07/08 18:54

〔記者王定傳／台北報導〕台北地院今審理京華城案，台北市都市計畫委員會前技正胡方瓊出庭作證，民眾黨主席黃國昌指稱胡女控訴在廉政署訊問筆錄時遭疲勞訊問，還把不是她講的話，塞到她嘴巴裡面去，「讓檢方的臉被打得腫到不得了」。廉政署表示，並無外界所稱「疲勞訊問」、「強塞不實內容於筆錄」情事。

胡方瓊今作證時指，去年在廉政署的訊問從上午9點問到下午4點，再由檢察官訊問到晚上8點，訊畢檢查筆錄時她已沒體力，看得很慢，廉政官還對她說「大姐，筆錄不是公文，不是給妳一字字檢查的，檢察官已經在外面等了」；黃國昌則對媒體說，證人控訴在廉政署問筆錄時遭疲勞訊問，還把不是她講得話塞到她嘴巴裡面去，讓檢方的臉被打得腫到不得了。

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對此，廉政署表示，廉政官受檢方指揮在當去年7月5日上午9時11分至下午4時16分，在廉政署詢問室約詢胡女。詢問過程證人皆就座應詢及全程錄音錄影，並依刑事訴訟法與相關人權保障規範進行。

廉政署表示，為保障證人權益及身心狀況，當日中午12時25分至13時30分，有提供胡女午餐，並安排其休息時間；全程亦提供飲水供其自由取用。胡於約詢期間並未提出任何身體不適或疲累無法配合詢問情形。

廉政署指出，下午15時38分至16時16分筆錄確認階段，胡女全程親自逐段審閱筆錄內容，並依其意旨調整或更正多處記載，廉政署尊重證人陳述權利，並無媒體報導所稱「疲勞訊問」、「強塞不實內容於筆錄」情事。

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